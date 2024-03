Ugreen verkündet feierlich, dass die Ugreen NASync Kickstarter-Kampagne erfolgreich gestartet wurde. Die Kampagne richtet sich speziell an Interessierte aus den Vereinigten Staaten und Deutschland. Als besonderen Anreiz bietet Ugreen einen Early-Adopter-Rabatt von 40 Prozent auf die gesamte NAS-Serie. Die Preise starten bei 239,99 USD. Weiterführende Informationen zu der Kampagne gibt es direkt auf Kickstarter.

Die Ugreen NASync-Serie ist eine vielseitige Produktreihe, die für vielfältige Anwendungsszenarien entwickelt wurde. Die Modelle NASync DXP2800, NASync DXP4800 und DXP4800 Plus sind für Privat- und Heimanwender konzipiert. Für Power-User und Unternehmen bietet Ugreen das NASync DXP6800 Pro und NASync DXP8800 Plus an. Das NASync DXP480T Plus ist speziell auf die Bedürfnisse von Kreativ- und Medienprofis zugeschnitten.

Alle Modelle der NASync-Serie werden von einem Intel-Prozessor der 12. Generation angetrieben. Speziell für geschäftliche und professionelle Nutzer sind Modelle wie das NASync DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus mit einem Intel Core i5-Prozessor ausgestattet. Dadurch bieten die neuen Modelle eine verbesserte Perfomance, effizientere Datenverarbeitung und flüssiges Multitasking.

Zusätzlich sind das NASync DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus mit zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen ausgestattet. Über diese Ports können sie an eine große Auswahl von Speichergeräten, beispielsweise mobile Festplatten und Disk Arrays, angeschlossen werden und ermöglichen eine hohe Datenübertragung von bis zu 40 Gbps.

Das NASync DXP6800 Pro- und das DXP8800 Plus-Modell sind zudem mit zwei 10GbE-Netzwerkanschlüssen ausgestattet. Diese beiden 10GbE-Netzwerkanschlüsse können auch kombiniert werden, um eine Gesamtbandbreite von 20GbE bereitzustellen, was Download-Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 2500MB/s ermöglicht. Darüber hinaus kann die Last zwischen den beiden Ports dynamisch angepasst und ausgeglichen werden, was die gesamte Übertragungseffizienz verbessert.

Jedes Modell der Ugreen NAS Server ist mit erweiterbarem 8 GB DDR5-Speicher ausgestattet. DDR5 ist ein bedeutender technologischer Fortschritt gegenüber DDR4 und übertrifft in puncto Leistung und Übertragungsmöglichkeiten seinen Vorgänger um das Zwei- bis Dreifache. Der 8-GB-DDR5-Speicher mit 4800 MHz bietet den neuesten Standard an Verarbeitungsgeschwindigkeit, was zu erheblichen Verbesserungen der Software- und Systemleistung führt. Da Modelle wie NASync 4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und NASync DXP480T Plus die Möglichkeit bieten, den Speicher auf bis zu 64 GB zu erweitern, sind selbst ressourcenintensive Projekte und Multitasking problemlos möglich. Vor allem wird die Datenverarbeitung beschleunigt, was für Aufgaben wie KI-Erkennung und Videotranskodierung besonders vorteilhaft ist.

Im Gegensatz zu Cloud-Lösungen speichert die Ugreen NASync-Serie erhebliche Mengen an persönlichen Daten sicher auf lokalen Geräten. Dieser Ansatz reduziert das Risiko von Informationsverlusten und Überwachung erheblich, was Benutzern eine bessere Kontrolle und höhere Sicherheit bietet. Dank professionellen Datensicherheitsfunktionen, wie beispielsweise mehreren Sicherheitsebenen und starker Verschlüsselung, gewährleistet die NASync-Serie den Schutz der Benutzerdaten.

Die Datensicherheit während der Übertragung wird gewährleitet, indem sichere Protokolle wie SSL/TLS verwendet werden. Die NASync-Serie verwendet die robuste SHA256-Verschlüsselung, der Standard im Finanz- und Kommunikationssektor, um die Vertraulichkeit von Benutzerkontoinformationen und Passwörtern zu schützen. Der in der App integrierte Security Manager bietet Echtzeitschutz und führt zusätzlich regelmäßige Virenscans durch.

Preis und Verfügbarkeit

Ugreen bietet einen Early-Adopter-Rabatt von 40 Prozent auf die neuen Produkte an. Dieser gilt vom 26. März bis zum 28. März um 16 Uhr deutscher Zeit.