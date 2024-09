Überraschung: Palworld ist ab sofort auf PS5 erhältlich!

Palworld ist jetzt auf PlayStation 5 erhältlich, dies gaben Sony und Entwickler Pocketpair während der State of Play-Veranstaltung bekannt.

Palworld auf PS5

Zuvor gab es keine Ankündigung, die darauf hindeutete, dass Palworld auf PlayStation 5 kommen würde – aber es war im Grunde eine Selbstverständlichkeit, wenn man eine neu angekündigte Partnerschaft zwischen Pocketpair und Sony Music Entertainment berücksichtigt. Die beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um Palworld Entertainment zu gründen, ein Multimedia-Lizenzunternehmen, das sehr nach Palworlds Version von The Pokémon Company klingt. Trotzdem ist die Ankündigung am Dienstag – und der Überraschungsstart – die erste formelle Bestätigung des Spiels, das auf PlayStation 5 erscheint. Das Game wurde ursprünglich am 19. Januar für Windows PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.

Der kurze Palworld-Clip, der während der Sendung State of Play gezeigt wurde, enthielt seine Kreaturen, genannt Pals, die in einem Lager arbeiten und dann zu einer Person schnitten, die eine Waffe benutzte, um es mit feindlichen Kumpels aufzunehmen. Neben dem State of Play am Dienstag sollte das Spiel auch auf der kommenden Tokyo Game Show erscheinen. Die Computer Entertainment Supplier’s Association hat am 11. September eine Ausstellerliste veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass Palworld eine PlayStation 5-Show haben würde. Nun ist es also amtlich, und wir können das Monsterhatz-Spiel nun auch auf der PS5 zocken. Die wichtige Frage: Juckt euch das, holt ihr euch das Game?