Ubisoft hat Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt

Das neue Spiel wird “in die Welt von Enroth und die Ursprünge der legendären Saga zurückkehren” und “sowohl Veteranen als auch neue Spieler” einladen, sich auf die Suche nach Jadame zu begeben, “einem mysteriösen Kontinent in Aufruhr”. Uns erwarten neue Fraktionen, Biome und Kreaturen, zusammen mit M&M-Standbys wie Burgmanagement, Armeekonflikten, Hex-basierten Karten und, wer weiß, vielleicht einigen Helden. Das Spiel enthält eine neue Solo-Kampagne, die Option, einmalige Schlachten auf einzelnen Karten zu führen, und einen Kartengenerator, der für “grenzenlose” Szenarien geeignet ist. Ist der Hype real? Seht selbst in diesem Trailer:

Ubisoft hat Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt, einen neuen Teil der rundenbasierten Strategie-RPG-Serie, die 1995 unter New World Computing begann.

Es gibt auch Koop und kompetitiven Multiplayer – jeder Modus hat sein eigenes Matchmaking-System, Bewertungen und Bestenlisten – sowie einen Karten- und Kampagnen-Editor. Dazu gibt’s einen frischen Look, die KI wurde ebenfalls überarbeitet, und wir können Schwierigkeitseinstellungen erwarten, die sowohl für diejenigen entwickelt wurden, die von Macht und Magie durchdrungen sind, als auch für bäuerliche Neulinge, die kaum mächtig oder magisch sind. Zu den neuen Mechaniken gehören aktive Fähigkeiten für Helden und Kreaturen sowie ein fraktionsbasiertes Vorteilssystem, Fraktionsgesetze, für eine detailliertere Bildhauerei von Spielstilen. Dies wird das erste Heroes Of Might & Magic-Spiel sein, das durch Early Access veröffentlicht wird. Es läuft auf der Unity-Engine und wird von Unfrozen entwickelt, den Machern von Iratus: Lord of the Dead – freut ihr euch schon darauf?