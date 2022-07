Ubisoft Forward-Veranstaltung kommt im September 2022

Ubisoft Forward kehrt mit einer Veranstaltung im September mit “mehreren Spielen” mit “voller Kraft” zurück!

Mehr über die Ubisoft Forward

Um die Veranstaltung live zu sehen, sollten wir die Kanäle von Ubisoft am 10. September verfolgen. Ubisoft war nicht sehr gesprächig im Bezug darauf, welche Spiele vorgestellt werden, es gab nur ein paar Hinweise. Diese laufen darauf hinaus, dass das Event “Updates und Neuigkeiten zu mehreren Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams auf der ganzen Welt” enthalten wird. Es gibt keine bestätigten Franchises oder Spiele, aber vermutlich werden wir sehen, was als nächstes für die Assassin’s Creed-Serie kommt. Ob es nun ein weiterer DLC sein wird oder (höchstwahrscheinlich) die Vorstellung eines neuen Haupttitels, wird sich weisen.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass wir die Enthüllung von etwas ganz Anderem sehen, aber wer weiß? Es gibt auch diese Assassin’s Creed Netflix-Serie, die bereits im Dezember 2020 angekündigt wurde und von der wir seitdem verdächtig wenig gehört haben. Andere potenzielle Auftritte sind der anscheinend Live-Service Assassin’s Creed Infinity und ein angeblich stealth-fokussiertes Spin-off-Spiel, obwohl letzteres noch nicht bestätigt wurde. Es gibt auch das kürzlich verschobene Prince of Persia Remake und Beyond Good and Evil 2 – also Munition gäbe es genug. Vielleicht kommen auch noch mehr Rabbids ins Spiel, oder gar Rayman? Warten wir’s ab!