Ubisoft dreht XDefiant ab, entlässt fast 300 Personen

Es geht Schlag auf Schlag: Ubisoft wird seinen Free-to-Play-Shooter XDefiant herunterfahren, das wurde nun bekanntgegeben.

Bye, XDefiant

Die Server bleiben bis zum 3. Juni 2025 in Kraft, aber das Spiel wird nicht mehr zum Download angeboten und die Registrierung für neue Spieler*innen wird geschlossen. Trotz des nahenden Endes werden die Spieler*innen von XDefiant irgendwann in “naher Zukunft” Zugang zu den Inhalten der dritten Staffel erhalten. Fast 300 Personen – 143 im Büro in San Francisco und 134 an den Standorten von Ubisoft in Osaka und Sydney – werden entlassen. Die andere Hälfte des XDefiant-Produktionsteams wird laut Marie-Sophie de Waubert, Chief Studios und Portfolio Officer, in andere Rollen bei Ubisoft wechseln.

“Trotz eines ermutigenden Starts, der leidenschaftlichen Arbeit des Teams und einer engagierten Fangemeinde waren wir nicht in der Lage, langfristig genug Spieler zu gewinnen und zu halten, um auf dem Niveau zu konkurrieren, das wir auf dem sehr anspruchsvollen Free-to-Play-FPS-Markt anstreben”, schrieb de Waubert in einer internen Mitteilung, die auf der Ubisoft-Website veröffentlicht wurde. “Daher ist das Spiel zu weit davon entfernt, die Ergebnisse zu erreichen, die erforderlich sind, um weitere bedeutende Investitionen zu ermöglichen, und wir geben bekannt, dass wir es unterbrechen werden.” Das ist gar nicht gut: Wenn selbst ein Riese wie Ubisoft sich so anpatzt, was sagt das für die nähere Gaming-Zukunft aus?