U-Bahn-Simulation SubwaySim Hamburg ab sofort erhältlich

Publisher Aerosoft und Entwickler HR Innoways veröffentlichen heute die U-Bahn-Simulation SubwaySim Hamburg. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Die U-Bahn-Simulation wurde in Kooperation mit der Hamburger Hochbahn AG entwickelt und lässt Spieler die Ringlinie U3 aus Sicht eines U-Bahn-Fahrers erleben, inklusive aller Stationen, Gleise und Signale. Im detailliert nachgebauten Doppeltriebwagen DT5 erkunden Spieler die wohl schönste U-Bahn-Strecke Deutschlands, die schon seit über 100 Jahren in Betrieb ist. Sie verkehrt überwiegend oberirdisch und bietet Spielern damit die Möglichkeit, zahlreiche Hamburger Sehenswürdigkeiten wie die Elbphilharmonie, die Landungsbrücken und den Michel zu bestaunen. Zusätzlich kann man sich im freien Spielmodus in den Bahnhöfen zu Fuß auf der Karte bewegen.

Im Expertenmodus können Spieler den Alltag eines U-Bahn-Fahrers realitätsgetreu nacherleben: Im hoch detaillierten Führerstand gibt es zahlreiche Funktionen zu entdecken.

SubwaySim Hamburg Features:

Hochdetaillierte Simulation des Triebwagens DT5

Zahlreiche Fahrzeugfunktionen wie IBIS, Touchscreen und Drucktasten

Liebevoller Nachbau der Hamburger Ringlinie U3 mit allen 25 Stationen auf 20,7 km Strecke

Belebte Umgebung mit berühmten Hamburger Wahrzeichen

Ansprechende Grafik dank brandneuer Unreal Engine 5

Authentisches Fahrgefühl

Volldynamische KI-Züge mit Original-Fahrplan

Fahrplanmodus sowie Expertenmodus in der offenen Spielwelt

Umgesetzt in Kooperation mit der Hamburger Hochbahn AG

SubwaySim Hamburg ist ab sofort auf PC via Steam für €34,95 erhältlich. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Aerosoft.