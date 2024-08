Two Point Museum für Konsolen und PC angekündigt

Two Point Studios Limited und Sega Europe freuen sich sehr, Two Point Museum ankündigen zu können. Im neuen Titel aus der Two-Point-Reihe sorgen die Spieler:innen als Museumsdirektor:innen dafür, dass im Museum alles reibungslos läuft und die Ausstellungsstücke perfekt zur Geltung kommen.

Schickt Expert:innenen auf Expeditionen, dekoriert Dinosaurierknochen und entdeckt verblüffende Artefakte in der kommenden Management-Simulation von den Schöpfer:innen von Two Point Hospital und Two Point Campus.

Über die brandneue Weltkarte wagt ihr euch in ferne, unentdeckte Gebiete, um ungewöhnliche Relikte in verschiedenen Stilen und Seltenheitsgraden für dein Museum zu finden.

Wenn ihr seltsame Ausstellungsstücke findet, ermutigt euch das Sternwertungssystem dazu, das Layout des Museums abhängig von euren Entdeckungen anzupassen. Ihr müsst eure alten Sammlungen neu bewerten, eure neuen Funde ausstellen und eure Strategie anpassen, um euer Mega-Museum zur größten Attraktion des Two Point Countys zu machen.

In Two Point Museum gibt es immer massenhaft zu tun. Ihr müsst das Personal bei Laune halten, die Gäste unterhalten, reichlich Spenden sammeln … und dafür sorgen, dass die Kinder nicht auf den Ausstellungsstücken herumklettern.