Tropico 6 Caribbean Skies DLC ab sofort erhältlich

Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios sorgen für neuen Futter für El Presidente-Fans und veröffentlichten mit Tropico 6 Caribbean Skies einen neuen DLC, der ab sofort im Kalypso Store (nur heute für PC um 30% ermäßigt) auf Steam , PS4 sowie Xbox One erhältlich ist. Es handelt sich dabei um die bisher größte Erweiterung für Tropico 6, in der ihr als El Presidente die volle Macht der neuen Gameplay-Features nutzen könnt, um nicht nur euer geliebtes Tropico, sondern die ganze Welt zu retten.

In diesem globalen Abenteuer hoch über Tropico kämpft ihr euch durch fünf brandneue Kampagnenmissionen, entsendet eine wahre Flotte an Lakaien in die Lüfte und lernt dabei eine Reihe vielseitiger Charaktere kennen. Neue Gebäude, Edikte und Charaktereigenschaften bringen frischen Wind in das etablierte Gameplay von Tropico 6, während zusätzliche Palastdekorationen und neue El Prez-Outfits Spielern zahlreiche Möglichkeiten bieten, ihre Inseln individuell zu gestalten.

Mit dem Kopf im Nacken und dem Blick zum Himmel lässt sich der exklusive Trailer zu Tropico 6 – Caribbean Skies am besten betrachten.