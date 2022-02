Trefft die Junggesellen und Junggesellinnen aus Rune Factory 5

XSEED Games und Marvelous Europe haben zwei neue Trailer für Rune Factory 5 veröffentlicht, in denen die Junggesellen und Junggesellinnen des Spiels vorgestellt werden.

Über Rune Factory 5

In diesem Titel geht ihr auf ein großes Abenteuer in einer Fantasy-Welt. Nachdem eure Spielfigur ihr Gedächtnis verloren hat, landet sie in einer kleinen Stadt, die von der Natur gesegnet ist. Dort schließt ihr euch einer Organisation von friedenserhaltenden Rangern an, die als SEED bekannt sind, und euer neues Leben beginnt. Zusätzlich zu euren normalen Pflichten, Dorfbewohnern zu helfen, Runen zu untersuchen und Monster zu bändigen, bringen Freizeitaktivitäten die gleiche Aufregung mit sich. Ob ihr eure Zeit damit verbringt, Getreide auf dem Rücken eines Drachen anzubauen, euch auf Angelexpeditionen zu begeben, die Berge nach Erz zu durchsuchen oder an lokalen Festivals teilzunehmen, ist völlig euch überlassen. Übrigens: Der männliche Hauptheld wird von Robbie Daymond, auch bekannt von Exandria Unlimited und der dritten Critical Role-Kampagne (dem Team hinter The Legend of Vox Machina), gesprochen. Hype!!