The Legend of Vox Machina bekommt einen Prime Video-Trailer

Nach einiger Zeit gründeten die Leute von Critical Role ihre eigene Produktionsfirma und trennten sich im Februar 2019 von Geek & Sundry , streamten neue Shows auf ihren Twitch- und YouTube-Kanälen und starteten ein Spin-off-Comicbuch. Episoden dauern in der Regel drei bis fünf Stunden, und jede Woche sehen sich 30.000 bis 40.000 Menschen live an. Die meisten Episoden sammeln jede Woche rund zwei Millionen Aufrufe, was Critical Role zu einem echten Medien-Mini-Imperium macht. Hier der Trailer für euch:

Die Serie hat eine spannende Entstehungsgeschichte. Eine Gruppe professioneller Synchronsprecher traf sich früher, um Dungeons & Dragons zu spielen, und als die Schauspielerin Felicia Day ( Eureka , The Guild ) von dem Spiel hörte, lud sie die Schauspieler ein, in einem Livestream-Format für ihren YouTube-Kanal Geek & Sundry zu spielen. Synchronsprecher Matthew Mercer diente als Dungeon Master, und die Kampagnen fanden in einer fiktiven Welt statt, die er namens Exandria schuf. Die Webserie Critical Role wurde geboren.

Critters machen den Traum wahr

Das Team beschloss, eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um ihre eigene 22-minütige Animation zu erstellen – im Wesentlichen ein Prequel, das die Ereignisse des Streaming-Teils der Kampagne abdeckt. Zuseher:innen der ersten Kampagne erleben nämlich, wie das Team schon zusammenarbeitet – man weiß aber nicht, wie Grog, Pike und die restliche Truppe sich überhaupt kennenlernten. Das Team von Critical Role wollte 750.000 Dollar sammeln und übertraf dieses Ziel innerhalb einer Stunde. Das war ein positiver Schock für alle Beteiligten.

Als der Kickstarter-Beitrag am 19. April 2019 geschlossen wurde, hatte das Projekt mehr als 11,3 Millionen Dollar gesammelt, und die Mitglieder von Critical Role beschlossen, das Projekt in eine 10-Folgen-Animationsserie auszuweiten. Es ist eines der am schnellsten finanzierten Projekte in der Geschichte von Kickstarter und sammelte mehr Geld als die hochkarätigen Kickstarter-Kampagnen für Mystery Science Theatre 3000 und den Veronica Mars-Spielfilm. The Legend of Vox Machina feiert am 28. Januar 2022 Premiere auf Prime Video. Wir dürfen gespannt sein, ob die Animation der Live-Action gerecht wird!