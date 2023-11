Travel-Adventures: Zu Gast im Boutique-Hotel Goldener Ochs (Bad Ischl)

Umgeben von Bergen, durchflossen von der Traun und Ischl vereint der Ort Herzlichkeit, Tradition aber auch die Moderne – genau wie das Boutique-Hotel Goldener Ochs direkt am Ufer der Traun, in dem ich nun ein paar Tage verbracht habe.

Im Mittelpunkt zwischen Hallstätter-, Grundl-, Traun-, Atter-, Wolfgang- und Mondsee befindet sich das einstige Kaiserstädtchen Bad Ischl, in dem die Hochzeit der bayerischen Prinzessin Elisabeth mit dem Österreichischen Kaiser Franz Josef besiegelt wurde. Es ist ein kleiner süßer Ort der der schon viele Städter ins schöne Salzkammergut entführte und dem 2024 die Ehre zu Teil wird europäische Kulturhauptstadt zu sein.

Das Versprechen

Ein Zuhause für alle Generationen im Salzkammergut

Inmitten des Zentrums der einstigen Kaiserstadt im Salzkammergut, an der Esplanade am Ufer des Traunflusses in Bad Ischl, empfängt Sie das Hotel & Restaurant Goldener Ochs. Der 4-Sterne-Komfort des Hotels und die ideale Lage im Stadtkern machen das Hotel zur besten Urlaubsadresse in Bad Ischl. Familie Schweiger und das Ochsen-Team kümmern sich um Ihr persönliches Wohlergehen an einem Ort, an dem alle Generationen von Baby bis Junggeblieben herzlich willkommen sind. (Quelle: Webseite Hotel Goldener Ochs)

Die Anreise ist bereits ein Erlebnis

Unsere Reise führte uns von Wien über die A1 in Richtung Salzburg. Nach rund zwei Stunden Fahrtzeit beschlossen wir eine Pause mit unserer eineinhalbjährigen Tochter zu machen. Hierfür eignet sich der Tierpark Stadt Haag ausgezeichnet. Weiter über die A1 geht’s in Richtung Gmunden, um dann über die B145 direkt am Westufer des Traunsees entlang zu fahren und dort die volle Schönheit des Salzkammerguts auf einem Blick zu sehen: traumhaft schöne Seen spiegeln beeindruckende Bergmassive in einer romantischen Herbststimmung.

Das Ziel schon in Griffweite: Am Kreuzstein in der Traun vorbei geht’s ins Richtung Bad Ischler Stadtkern. Dann überquert man noch die idyllische Elisabethbrücke, von der aus man auch schon das Ziel der Reise sieht: das Hotel Goldener Ochs.