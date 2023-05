Hotel & Restaurant Goldener Ochs****: Auszeit mit geschichtsträchtigem Charakter im Salzkammergut

Im Zentrum der einstigen Kaiserstadt, am Ufer des Traunflusses in Bad Ischl, liegt das geschichtsträchtige Hotel & Restaurant Goldener Ochs****. Seit 1989 wird das Traditionshaus von Familie Schweiger geführt und versprüht mit seinem exklusivem Komfort und Wellness-Charakter Wohlfühlambiente im Herzen des Salzkammerguts. Tradition, Geschichte, Zeitgeist und stilvolle Atmosphäre zeichnen das Stammhaus und die Traunvilla aus. Die edel ausgestatteten Zimmer und Suiten vereinen Gemütlichkeit mit alpinen Savoir-Vivre und glänzen durch zeitloses Design. Deluxe-Zimmer und Suiten bieten einen traumhaften Ausblick auf die malerische Altstadt und die ursprüngliche Bergwelt der Region. Die Räumlichkeiten der Traunvilla beeindrucken durch ihre direkte Flusslage, Garten oder Balkon und garantieren reines Wohlbefinden.

Das exklusive Boutiquehotel sorgt mit seinem Wellnessbereich für entspannte Stunden in wohliger Umgebung. Ein großzügiger Indoor-Pool, Finnische Zirben Sauna, Bio-Sauna, Relax-Bereich, Sonnenterrasse und Fitnesswintergarten versprechen angenehme Ruhe und Erholung. Im Sommer laden der hoteleigene Garten und die Sonnenterrasse mit Liegewiese zum Tagträumen ein.

Küchenchef Bernhard Eppinger und Seniorchef Klaus Schweiger verwöhnen ihre Gäste mit herzhaften Köstlichkeiten und bekömmlich leichten Schmankerln. Als eines der ältesten Gasthäuser der Region erwarten Gäste regionale und saisonale Leckerbissen, wie fangfrische Fische oder frisches Wild aus ehemals kaiserlichen Jagdrevieren in drei urigen Stuben, dem einladenden Wintergarten oder zwei Gastgärten. Seit 2013 ist das Hotel zudem Träger des AMA-Gütesiegels. Die antike Einrichtung der Lehár-Stube erinnert noch heute an Operettenkomponist Franz Lehár, der zu den Stammgästen in der Ochsen-Küche zählte. In der Arthur Schnitzler Bar laden regional gerösteter Apotheker-Kaffee, Craft Limonaden und hausgemachte Süßigkeiten zu einer gelassenen Salon-Atmosphäre, im Sinne der Sommerfrische, ein. Cocktails und Drinks werden hier liebevoll zum bekannten Literaten und Dichter Arthur Schnitzler kreiert und sorgen für nostalgischen Genuss.

Durch seine historische Entstehungsgeschichte als Kur-, Kultur- und Kaiserstadt wurde Bad Ischl zur Kulturhauptstadt 2024 gekürt. Kulturelles Highlight sind die Lehár-Festspiele, Österreichs größtes Operetten Festival. Lohnenswert ist auch ein Besuch der Lehár Villa, flussabwärts und nur wenige Gehminuten vom Goldenen Ochsen entfernt. Gegenüberliegend vom Hotel erfahren Besucher im Bad Ischler Stadtmuseum Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte des Ortes. In der Zeit um den 18. August wird in der traditionellen Kaiserwoche der Geburtstag von Kaiser Franz Joseph gefeiert, in welcher Abordnungen und zahlreiche Regimenter aus allen ehemaligen Kronländern die einstige Kaiserstadt besuchen. Nur 20 Fahrminuten entfernt befindet sich der weltbekannte Ort Hallstatt, der durch seine prähistorischen Gräberfelder und Ausgrabungen Berühmtheit erlangte.

Die idyllische Berg- und Seenlandschaft bietet eine Vielzahl an Ausflugszielen und Outdoormöglichkeiten. Gemächliche Wanderwege, anspruchsvolle Bergtouren, actionreiche Rad- und Mountainbike Touren sowie zahlreiche Golfplätze, inmitten traumhafter Kulisse, erwarten Besucher im Salzkammergut. Rund um Bad Ischl können Mountainbiker 1.300 Streckenkilometer und mehr als 70 Radrouten erkunden. Die Sommerfrische in Bad Ischl, mit ihrem unvergleichbaren Flair, hat zu Recht Tradition und zeichnet die Region als Top-Destination für einen facettenreichen Kultur- und Erlebnisurlaub aus.