Towers of Aghasba (PC, PS5) erscheint im November im Early Access

Ein neues Fantasy-Survival-Spiel mit Bau-Elementen in einer offenen Welt samt Mehrspielermodus? Towers of Aghasba ist all das!

Mehr zu Towers of Aghasba

Das Open-World-Fantasy-Survival-Builder-Spiel ist der erste Titel von Dreamlit Games – mit Entwickler*innen, die zuvor an einem Haufen toller Games gearbeitet haben, von Hawken über Titanfall bis hin zu Call of Duty 2, ganz zu schweigen von Filmen wie Independence Day und Ready Player One. In Towers of Aghasba übernehmen die Spieler*innen die Rolle des Junior-Architekten für das fiktive Shimu-Volk, das aus ihrer Heimat fliehen musste, nachdem eine mysteriöse Kraft sie verwüstet hatte. Jetzt muss die Spielfigur das Land wieder zum Leben erwecken, seine Flora und Fauna wiederherstellen und die Dörfer wieder aufbauen. Sobald das erledigt ist, ist der Mehrspielermodus freigeschaltet – und das ermöglicht es euch, mit bis zu drei Freunden erkunden, handeln, jagen und kämpfen zu können.

Die ursprüngliche Idee für Towers kam 2009 und wurde von Minecraft als Sandbox-Erlebnis inspiriert, bei dem die Spielfiguren Ressourcen zum Bauen nutzen, sowie von Shadow of the Colossus als visuelle Inspiration. Optisch hat sich das Team für einen Tribal-Fantasy-Stil entschieden, was laut dem Team gut zur Spielmechanik passen soll. Afrikanische und aztekische Kultur geben sich da die Hand, und neu ist auch die Verwendung von tatsächlich handgemalten Texturen im Spiel. Die Texturen sind nicht der einzige analoge Teil des Entwicklungsprozesses; die Karte ist auch handgefertigt, was natürlich einerseits eine Mordsaufgabe und andererseits eine spaßige Abwechslung für das verwöhnte Auge ist. Am 19. November 2024 wird Towers of Aghasba für PC via Steam und PS5 im Early Access erscheinen!