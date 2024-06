Tomba 2: The Evil Swine Return kehrt 2025 für aktuelle Geräte zurück

Publisher Limited Run Games und Entwickler Whoopee Camp werden 2025 Tomba 2 für PC, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlichen.

Mehr zu Tomba 2

Tomba! 2: The Evil Swine Return wurde erstmals am 28. Oktober 1999 in Japan für PlayStation veröffentlicht, gefolgt vom 18. Januar 2000 in Nordamerika und am 16. Juni 2000 in Europa. Dies ist das erste Mal, dass es auf neue Plattformen portiert wird. Hier ist ein Überblick über das Spiel, in den Worten von Limited Run Games: Tomba 2 verfeinerte das brillante Design seines Vorgängers, fügte noch mehr Bewegungsfreiheit hinzu, beinhaltete mehr inspirierende neue Quests und fügte einen fliegenden Eichhörnchenanzug hinzu. In Tomba 2: The Evil Swine Return steuert ihr einen größeren und stärkeren Helden durch die unterschiedlichsten Herausforderungen, um seinen Schatz aus den Fängen der Wildschweine zu retten. Ankündigungstrailer für euch gefällig?