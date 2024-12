TOEM 2 angekündigt, erscheint 2026 für PC und Konsolen

Something We Made hat TOEM 2 angekündigt, die Fortsetzung des Foto-Abenteuerspiels TOEM: A Photo Adventure.

Über TOEM 2

Es wird 2026 für nicht näher genannte Konsolen und PC über Steam veröffentlicht. Das Spiel befindet sich noch in der frühen Entwicklung. “Es ist aufregend und ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend, zu etwas zurückzukehren, das uns und anderen so am Herzen liegt”, sagte Niklas Mikkelsen, Mitbegründer von Something We Made, in einer Pressemitteilung. “Aber hier ist das Beste daran: Das Team ist wieder zusammen, einschließlich unserer großartigen Komponisten! Neben ihnen haben wir auch einige neue, aber vertraute Gesichter im Team begrüßt, die frische Energie einbringen und gleichzeitig dem treu bleiben, was TOEM besonders macht. Gemeinsam arbeiten wir hart daran, TOEM 2 zu etwas zu machen, das stolz neben dem Originalspiel stehen kann, das gewirkt hat, feiert und gleichzeitig den Rest verbessert. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, und wir geben unser Bestes.“