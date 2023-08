TMNT: The Last Ronin wird entwickelt: Neues düsteres Turtles im Anmarsch

Ein Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel, das auf dem beliebten The Last Ronin-Comic basiert, wurde angekündigt. Lest hier mehr!

Mehr über The Last Ronin

“Wer ist der letzte Ronin? In einem zukünftigen, vom Kampf verwüsteten New York City begibt sich eine einsame überlebende Schildkröte auf eine scheinbar hoffnungslose Mission, die Gerechtigkeit für die Familie sucht, die er verloren hat”, so eine kurze Beschreibung für das Spiel, das neben einem Trailer veröffentlicht wurde. Das Spiel befindet sich in der Entwicklung von Black Forest und wird von THQ Nordic veröffentlicht. Black Forest leitete zuletzt das Remake von Destroy All Humans 2. Dieses Game ist jedenfalls höchst offiziell, denn es stammt „aus den Köpfen der Schöpfer der Teenage Mutant Ninja Turtles und basiert auf dem meistverkauften Comic-Event von Eastman, Waltz, Bishop, Delgado und den Escorza Brothers!“