tinkmas: Weihnachts-Angebote von tink für euch im Überblick

Der führende Connected-Home-Provider tink präsentiert zu Weihnachten eine Auswahl an tinkmas-Geschenkideen. Mehr Infos gibt’s hier!

Die Angebote sind ab sofort bis einschließlich 07. Jänner 2022 exklusiv auf tink.at verfügbar.

Alles fürs Smart Ho-Ho-Home

Ob nun das Christkind, der Weihnachtsmann oder der Schornsteinfeger – wer auch immer vor der Türe steht, dank Google Nest Cam und Google Nest Hub könnt ihr alles stets am Schirm haben. Die neuen Haushüter sorgen für Rundum-Schutz: Die Nest Cam verfügt über eine Objekterkennung, die zwischen Personen, Fahrzeugen oder Tieren unterscheiden kann. Dank integrierten und wiederverwendbaren Lithium-Ionen-Akku kann die Google Nest Cam am gewünschten Ort aufgestellt oder montiert werden und ist sofort einsatzbereit – aufhaltende Arme zur Geschenk-Übernahme inklusive. Die Google Nest Cam (mit Akku) 2-Pack ist als Bundle inkl. Google Nest Hub (2. Gen.) als Rundum-Paket ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 329,00 Euro (statt 459,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Fürs Klima: Homematic IP Starter Set

Zu Hause wohlig warm fühlen: Das Homematic IP WLAN Raumklima Starter Set schafft die perfekte Grundlage für das komfortable Smart Home. Im Weihnachtspaket sind ein WLAN-Access Point, fünf basic-Heizkörperthermostate und der magnetische Fenster- und Türkontakt enthalten. Die Geräte sind miteinander verbunden und kommunizieren miteinander. Merkt der Fenster- und Türkontakt, dass ein Fenster geöffnet wurde, schalten die Heizkörperthermostate automatisch die Temperatur herunter. Beim Schließen fährt die Heizung dann wieder hoch. Mit smarter Steuerung und intuitiver App wird die Bedienung zum Kinderspiel. Das Homematic IP Starter Set Raumklima WLAN + 4 Heizkörperthermostate basic ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 219,95 Euro (statt 259,75 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem Gutscheincode HomematicIp20 gibt es nochmals 20 Euro Rabatt obendrauf.

Mehr zur Hombli Smart Doorbell 2

Hombli’s “Hallo” bietet Sicherheit auf allen Ebenen: Mit der kabellosen Smart Doorbell 2 sieht, hört und spricht man mit Besuchern noch vor dem Eintreten. In 1080p Full-HD Aufnahmen zeichnet der smarte Türsteher den Eingangsbereich live auf. Die Türklingel bietet eine 140° Weitwinkel-Ansicht und erkennt Besucher dank Infrarot-Nachtsicht sogar im Dunkeln. Mit IP65 ist sie gegen Sonne, Regen und sogar Schnee widerstandsfähig. Wenn die Hombli Smart Doorbell 2 eine Bewegung erkennt, wird eine Benachrichtigung verschickt. Dies ermöglicht zusätzliche Kommunikationsformen, wie etwa über das Zwei-Wege-Audio von überall aus in Echtzeit mit der Person. Auf diese Art kann der Postbote gebeten werden, das Paket vor der Tür abzulegen. Die Hombli Smart Doorbell 2 inkl. Chime 2 ist ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 99,95 Euro (statt 169,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über das Senic Friends of Hue-Pack

Noch nie war ein Lichtschalter so smart und multifunktional. Mit den zwei Kippschaltern kann das Licht gedimmt werden, in diversen Lichtszenen erscheinen oder ein- und ausgeschaltet werden. Nach Belieben können sogar mehrere Räume, ohne Kabel oder Batterie, mit nur einem Schalter gesteuert werden. Die Senic Double Rocker sind im 2er-Pack das ideale Starter-Set für größere Wohnungen oder Häuser. Beide Schalter sind dabei identisch konfigurierbar und verfügen über die gleichen Funktionen. Durch die intuitive Bedienung, schnelle Installation und schickes Design sind die Lichtschalter im Handumdrehen bereit zum Einsatz. So machen Lichtschalter endlich Spaß und sind nicht ausschließlich funktional. Das Senic Friends of Hue Smart Switch 3er-Pack inkl. 1 gratis ist ab sofort in Schwarz, Weiß und Anthrazit zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 189,00 Euro (statt 258,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über die Sonos Roam

Der handliche Smart-Speaker (hier geht’s zu unserem Test) steckt trotz der kompakten Abmessungen voll mit Technik. Die Roam verbindet sich, je nach Umgebung, gleichzeitig mit WLAN und Bluetooth. So können überall alle Inhalte nahtlos gestreamt werden – zu Hause verbindet sich die Roam mit dem Sonos-System und streamt über WLAN. Macht man sich auf den Weg zur nächsten Familienfeier, wechselt Roam automatisch zur Bluetooth Übertragung und verbindet sich mit dem bekannten Mobilgerät.

Nahtlose Konnektivität ermöglicht darüber hinaus Bluetooth Streaming im gesamten System, denn dank der Sonos-App können User:innen jeden Sonos-Speaker mit dem Roam gruppieren, wenn sie über Bluetooth streamen. Dank solidem Design und IP67-Zertifizierung ist die Roam 30 Minuten lang bis zu einem Meter Tiefe wasserdicht, unempfindlich gegenüber Staub und bereit für jedes Fest. Die Sonos Roam inkl. Charger ist ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 199,00 Euro (statt 248,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere tinkmas-Angebote für euch