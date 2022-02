tink spendiert 20 Euro Rabatt auf smarte Produkte – bis 9.2.2022 gültig

Für tink ist Smart Home eine echte Leidenschaft. Das ist der Grund, wieso Kund:innen 20 Euro in Form eines Rabattgutscheins erhalten – lest hier mehr über diese Aktion!

Über den Code EntertainAT

Der Rabattgutschein EntertainAT ist ab sofort bis einschließlich 9.2.2022 auf alle Warenkörbe ab 349,00 Euro in der Kategorie Entertainment exklusiv auf tink.at verfügbar. Denn dem Unternehmen tink ist Smart Home ein Anliegen, und deshalb möchte der Smart-Home-Experte seine treuen Tech-Freund:innen unterstützen. Daher schenkt tink allen Kund:innen und jenen, die es noch werden wollen, 20 Euro in Form eines Rabattgutscheins. tink ist davon überzeugt, dass intelligente Systeme, smarte Einzellösungen ablösen und präsentiert deshalb die Top Vier der Entertainment-Produkte.

Trefft Canton, nur smarter als zuvor

Mit dem Canton Smart GLE 9 S2 – Wireless Aktivlautsprecher lässt sich Klangqualität wie im Kino im eigenen Wohnzimmer erleben. Ist das eigene Heim bereits mit anderen Lautsprechern ausgestattet, lässt sich der smarte GLE 9 S2 Lautsprecher dank verschiedenster Anschlüsse leicht integrieren. Das moderne Design macht den Speaker zu einem echten Interior-Must-have. Ein ästhetisches High-End-Klangerlebnis, auf einem ganz neuen Entertainment-Level. Der Canton Smart GLE 9 S2 – Wireless Aktivlautsprecher ist ab sofort mit dem Gutschein EntertainAT um 1.740,00 Euro (statt 1.760 Euro) auf tink.at verfügbar.

B&O: Luxus im und rund ums Ohr

Eintauchen in ein unverkennbares Klangerlebnis mit den Bang & Olufsen Beoplay E8 der 3. Generation: Die eleganten Kopfhörer des dänischen Herstellers passen sich dank ergonomischer Passform an jedes Ohr an. Ob es die liebste Musik, der spannendste Podcast oder das neu entdeckte Hörbuch ist – die Noise-Cancelling-Funktion lässt die Welt für einen genussvollen Moment ausblenden. Um Träger*innen der Bang & Olufsen-Kopfhörer andauernde Klangmomente zu schenken, wird das drahtlose Ladegerät von Belkin BoostCharge (10 W) inkludiert. So können die Bang & Olufsen Beoplay E8 der 3. Generation auch von unterwegs aufgeladen werden – egal wann, egal wo. Die Bang & Olufsen Beoplay E8 (3. Gen) + Belkin BoostCharge – Drahtloses Ladegerät (10 W) ist in Kombination ab sofort mit dem Gutschein EntertainAT um 329,95 Euro (statt 384,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Google macht das Leben sicher

Die Google Nest Doorbell mit Akku, die Google Nest Cam mit Akku und das Google Nest Hub der 2. Generation bilden tinks Set der Superlative (zu unserem Test). Die smarte Türklingel ist mit einer intelligenten Paket-, Personen- und Fahrzeugerkennung ausgestattet und kann dank Nachtsicht, Aufnahmen in HD-Qualität gewährleisten. Dank präziser und hochauflösender Sicherheitskamera, können sowohl Innen- als auch Außenbereich einfach im Blick behalten werden. Die Bewegungs- und Geräuscherkennung rundet den hohen Sicherheitsstandard für die eigenen vier Wände ab und ist dank Hub-Sprachassistent eine Steuerungszentrale für das Smart Home. Die Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Cam (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) ist in Kombination ab sofort mit dem Gutschein EntertainAT um 349,00 Euro (statt 499,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Sonos Beam und Sonos Sub

Die Kombination aus der Sonos Beam Soundbar der zweiten Generation und dem Sonos Subwoofer der dritten Generation ist ein kräftiger und nuancierter Sound vorprogrammiert. Dank Dolby Atmos schenkt dieses kompakte Bundle einen raumfüllenden 3D-Sound – Kino für Zuhause quasi. Das umweltfreundliche und verbesserte Design ist nicht nur unglaublich ansprechend, sondern überzeugt vor Allem mit einer schnellen und einfachen Installation. Das Produktbundle ist mit Alexa oder Google Assistant steuerbar und macht Musik-Streaming zum besten Teil des Abends. Die Sonos Beam Gen 2 + Sonos Sub (3. Gen) ist ab sofort mit dem Gutschein EntertainAT um 1.169,95 Euro (statt 1.348,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere tink-Angebote für euch

•Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 449,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen + Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 449,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•iRobot Roomba Combo (R113) + Google Nest Mini zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 329,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT.

•Nebula Vega Portable Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 689,00 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•Sonos One Stereo Set – Smart Speaker mit Sprachsteuerung zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 399,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•Nebula Vega Portable zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 689,00 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 399,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT

•Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 809,95 Euro mit Gutscheincode EntertainAT