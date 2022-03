tink präsentiert die Google Design Days bis 17. März 2022

Der Smart Home-Premium-Händler tink hat einen Fokus auf Google-Geräte. Was euch damit erwartet und wie euch alles das Leben leichter macht, lest ihr hier!

Über die Google Design Days

Von Smart-Home-Geräten wird vieles abverlangt: Sie folgen jedem Befehl, erledigen unsere Arbeit, strukturieren gekonnt den Alltag und schauen nebenbei noch verdammt gut aus! Der Premium-Online-Händler tink holt im Zuge der Google Design Days bis einschließlich 17. März die stylischsten Google-Gadgets vor den Vorhang und lockt mit Top-Deals auf tink.at.

Über das Google Nest Hub

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wie gut, dass der Betrachter eines Google Nest Hub dessen Optik auf Sprachbefehl in Sekundenschnelle ändern kann! Der Hub wandelt sich nach individueller Lust und Laune zum Bilderrahmen mit persönlichen Erinnerungen, streamt mit einer Portion Extra-Bass Musik-Hits und Lieblingsserien auf YouTube, Netflix und Co., und regelt als Personal Assistant sowohl Smart-Home als auch Schlafrhythmus. Sein zeitloses Design fügt sich in jedes Zuhause und verpasst Sideboard oder Nachtkästchen den letzten Schliff. Der Google Nest Hub (2. Generation) plus Google Nest Mini ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 89,00 Euro (statt 158,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Die Doorbell und der Nest Hub

Die Google Nest Doorbell ist Türklingel und Hausmeister in einem – zu unserem Test geht’s hier. Ihrem Auge entgeht dank integrierter Kamera und gestochen scharfer HDR-Technologie nichts. Dabei schafft sie es auch noch, zwischen Paket, Person und Fahrzeug zu unterscheiden. Man selbst beobachtet das Geschehen gemütlich auf dem Sofa via Google Nest Hub und kann entscheiden, ob es sich beim nächsten Klingeln lohnt aufzustehen. Dank Akku benötigt es bei der Montage der Google Doorbell keinerlei Kabel – das macht sie nicht nur praktischer, sondern auch noch schöner! Die Google Nest Doorbell inklusive Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 209,00 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr zum Google Nest Audio-Set

Dass recycelte Kunststoffe unfassbar gut aussehen können, stellt der Google Nest Audio eindrucksvoll unter Beweis. Dabei verströmt er kristallklaren Sound mit sattem Bass und wird in doppelter Ausführung zum ultimativen Stereo-System. Integrierte Mikrofone machen diesen smarten Speaker hörig. Und war etwas einmal nicht für seine Ohren bestimmt, macht man einen auf “Men in Black” und sagt einfach “Hey Google, lösch’, was ich gerade gesagt habe”. Das Google Nest Audio Stereo-Set mit Smart Speaker und Sprachassistent ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 139,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere smarte Deals