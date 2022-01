tink bietet bis zum 31. Jänner 2022 smarte Heizungstage an

Der Smart Home-Spezialist tink hilft euch beim Kostensparen. Doch es darf ruhig heiß hergehen – lest mehr zur Aktion!

O.K. Google, mach die Heizung aus!

Gemütliche Kleidung, eine kuschelige Decke und plötzlich wird es zu heiß. Jetzt aufstehen und den unerwarteten Plottwist des Actionfilms verpassen – nicht mit tado! Die herstellerunabhängig kompatible und smarte Heizlösung lässt sich mit den gängigsten Smart Home-Plattformen verbinden. Heizung und Klimaanlage können also smart und einfach per App, Stimme oder voll automatisiert gesteuert werden – alles komfortabel von der Couch aus.

Grün, grüner, tado°

Eine der größten CO2-Emissionsquellen ist das Heizen und Kühlen. Deshalb hat der Marktführer tado entschieden, genau hier anzusetzen und nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. Nachhaltig Energie sparen war noch nie so einfach! Smart, komfortabel und revolutionär – etwas das auch der Connected-Home-Spezialist tink lebt. Der tado° Funk-Temperatursensor inklusive Standfuß ist der perfekte und leicht integrierbare Partner, wenn es um tado° Starter-Kits geht.

Insbesondere punktet das elegante Design des Standfußes durch zeitlose Ästhetik und langlebige Technik. Einfach smart! Ebenso smart: Der tado° Funk-Temperatursensor inklusive Standfuß in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt ist ab sofort um 79,95 Euro (statt 109,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem Smart Heizen-Deal könnt ihr so rund 30 Euro sparen.

Mehr zum Heizkörper-Thermostat

Ob Kinderzimmer, Gästezimmer oder doch das zweite Bad, alle Räume nachhaltig zu beheizen ist nicht einfach. Besonders schwierig wird es, wenn Gäste, Kinder und man selbst unterschiedliche Temperaturen bevorzugen. Dank tado° aber alles kein Problem! Mit dem smarten Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ inklusive fünf Thermostaten und Bridge ist man für alle Temperaturwünsche gewappnet. Nicht nur das minimalistische Design begeistert – dank App kann alles simpel bedient werden, egal ob man unterwegs ist oder zuhause auf dem Sofa sitzt.

Besonders clever: Die Geofencing-Technologie sorgt dafür, dass sich die Heizung nach dem eigenen Standort richtet und nur dann heizt, wenn man auch wirklich zu Hause ist. Das tado° Smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt ist ab sofort um 289,95 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem Smart Heizen-Deal könnt ihr so auf einen Schlag rund 150 Euro sparen.

Smarter und anders heizen

Ob es nun der nächste Urlaub, das kommende Wochenende oder doch das Abendessen ist – Menschen planen gerne. Smartes Heizen mit tado° setzt dank Funktionen wie automatisierte Zeitpläne genau hier an. Das innovative Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge garantiert so eine warme Wohlfühloase. Ganz nach den eigenen Vorstellungen dürft ihr intelligent für Wärme sorgen und zeitgleich dank smartem Produkt die aktuelle Wettervorhersage mit einbeziehen.

Wird es also draußen kälter, weiß die smarte Heizung schon vor einem selbst, dass man es drinnen vielleicht gerne wärmer hätte. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt ist ab sofort um 149,95 Euro (statt 224,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem Smart Heizen-Deal können Tech-Aficionados rund 75 Euro sparen.

Mehr Thermostate? Mehr tado°!

Je kälter es draußen wird, desto wärmer möchte man es in den eigenen vier Wänden haben. Wichtig ist aber nicht nur das eigene Wohl, auch Mutter Erde soll berücksichtigt werden. Tado°s smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 6 Thermostaten garantiert nicht nur kuschelwarme Momente – dank revolutionärer Technik kann der eigene Energieverbrauch um bis zu 31 % gesenkt werden. Diese Premium-Funktion, sowie das Auto-Assist-Abo, welches Störungen im eigenen Heizsystem erkennt, begeistert alle Smart-Heizungs-Fans.

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 6 Thermostaten in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt ist ab sofort um 359,95 Euro (statt 524,97 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem smart Heizen Deal können Tech-Aficionados so mit einem Kauf rund 165 Euro sparen. Ein bisschen Zeit habt ihr noch zum Shoppen, denn die smarten Heizungstage sind ab sofort bis einschließlich 31.01.2022 (23:59 Uhr) exklusiv auf tink.at verfügbar.