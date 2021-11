tink.at präsentiert Skifoan-Aktionen für den Winter

Der Smart Home-Händler tink hat nun unter dem Namen Skifoan eine neue Aktion gestartet. Lest hier alle Details über die Kampagne!

Skifoan is des Leiwandste

Auf die Piste, fertig, los! Die Sehnsucht nach Wintersport, Schnee-Spaß und Hüttengaudi steigt. Neben den Steilhängen sorgt auch tink.at für glänzende Aussichten: Ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro erhalten tink-Kund:innen mit dem Gutscheincode Skifoan einen Rabatt von 20 Euro auf das Heizungs-Sortiment. Pro Person ist nur ein Gutschein gültig und dieser ist nicht kombinierbar. Neben dem Mindestbestellwert sind auch Kombinationen aus anderen Kategorien möglich z.B. mit dem Google Nest Hub (2. Generation) zur Steuerung der Thermostate mittels Touch oder Sprachbefehl. Die limitierte Stückzahl ist ab sofort bis einschließlich 10. November 2021 exklusiv auf tink.at verfügbar.

Wärme, nur einen Wunsch entfernt

Das tado° Heizkörper-Thermostat revolutioniert die Art, es sich zu Hause gemütlich und warm zu machen. Mittels vorprogrammierter Einstellungen, Intervalle und smarter Technologie kann sogar auf Distanz und per Knopfdruck automatisiert eingeheizt werden. So werden Kosten, Energie und Mühen gespart. Die effiziente Geofencing-Funktion perfektioniert das intelligente Heizsystem bis in alle Ecken und Kanten im trauten Heim. tado° begeistert nicht nur durch smarte Temperaturmessung, sondern auch mittels Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungslicht.

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten ist als Bundle inkl. Bridge ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 319,95 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Das Goldstück unter den Heizungen

Nach einem Tag auf der Skipiste kommen alle erschöpft nach Hause: Mama mag es warm und dreht die Heizung auf, Papa schaltet im Vorbeigehen wieder runter und kippt ein Fenster. Der Kleine zieht die Handschuhe wieder an, die Große beginnt zu schwitzen. Eine Situation, die viele Familien kennen und endlich gelöst werden kann: Das Netatmo Heizkörper-System mit 4 Thermostaten nutzt verschiedene Modi, um eine bedarfsgerechte Beheizung zu gewährleisten. Ob Nachtmodus oder Eco- und Komfortmodus – Das Heizkörper-Thermostat analysiert die Raumumgebung in Echtzeit und passt die Heizung an Sonneneinstrahlung und Raumnutzung an.

Das Netatmo Heizkörper-Thermostat Starter Set mit 4 Thermostaten ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 309,95 Euro (statt 359,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Frohes smartes Jahr

Das innovative und stilsichere Heizkörperthermostat Eve Thermo ist per App, Siri, über Zeitpläne und via Touch-Bedienfeld zu steuern. Zu Höchstleistungen fährt es in Kombination mit iOS-Geräten auf und bildet ein System aus Komfort, Effizienz und Innovation. Die Steuerung passt sich an den Tagesverlauf an, erstellt eigenständige Zeitpläne und überzeugt durch bequeme Automatisierung. Die Modi-Vielfalt ist beeindruckend: Fenstererkennung, Urlaubsmodus, Ventilschutz und absoluter Datenschutz stellen sicher, dass die Wahl rundum smart ist.

Das Eve Thermo 6er-Pack ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 419,95 Euro (statt 479,70 Euro) auf tink.at verfügbar.

Heizen like a Bosch

Einfach, schnell, simple, smart: Das Bosch Smart Home Set stellt die Speed-Disziplin unter den Heizsystemen dar. Der Controller ist die zentrale Schnittstelle des Smart Home Systems und bietet hohe Sicherheit durch lokale Speicherung der erfassten Daten. Über den Controller lassen sich smarte Geräte zur Steuerung der Raumtemperatur bis hin zur Raucherkennung in das System einbinden und für noch mehr Komfort und Sicherheit miteinander verknüpfen.

Das Bosch Smart Home Starter Set Move ist mit 5 Thermostaten ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 259,95 Euro (statt 398,75 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere wärmende Exklusiv-Angebote: