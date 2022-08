Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos erscheint für PC und Konsolen

Der französische Verlag Microids hat Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos für PC und Konsolen angekündigt.

Microids gab erstmals im April 2020 bekannt, dass es an einer Tim und Struppi-Adaption arbeitet. CEO Stéphane Longeard sagte am Montag in einer Pressemitteilung: “Wir haben vor ein paar Jahren mit der Arbeit an dem Spiel begonnen und können es kaum erwarten, unseren Spielern weltweit mehr zu zeigen.“ Das Abenteuerspiel wird 2023 für PS5, PS4, Xbox Serie, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Ein Teaser-Trailer für das Spiel, der vom spanischen Studio Pendulo Studios entwickelt wird, wurde bereits veröffentlicht. Hier ist er für euch: