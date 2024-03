Thomson präsentiert die Produktneuheiten 2024

Gestochen scharfe Bilder, ein beeindruckendes Klangerlebnis und personalisierte Unterhaltung: THOMSON, der europäische TV-Hersteller, der für den Fokus auf nützlichen Innovationen bekannt ist, präsentiert sein Produktportfolio 2024 auf den THOMSON Days in Düsseldorf und Bologna.

Das sind die Thomson Produktneuheiten 2024

Zu den Highlights zählen der QLED Pro mit einer bemerkenswerten Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für nahtlose Bewegungen und flüssiges Gameplay sowie die umfassende Surround-Sound-Technologie der QLED Plus-Modelle, die über integrierte Frontlautsprecher verfügen. Die neuen OLED-Fernseher liefern tiefste Schwarztöne und brillante, kontrastreiche Bilder. Für Reisende gibt es kompakte 24 und 32 Zoll Smart TVs mit 12-Volt-Adapter, die sich ideal für den Einsatz im Wohnwagen eigenen. Passend zu den aktuellen Einrichtungstrends zeigt THOMSON auch Fernseher im weißen Design. Ein echter Meilenstein ist der bahnbrechende LUCID OLED, der mit seiner transparenten Bildschirmtechnologie die Werbedisplays revolutionieren wird.

Die neuen TV-Geräte

THOMSON TVs zeichnen sich durch ihre benutzerfreundliche Bedienung aus. Die neue Produktreihe ist mit Google TV ausgestattet – einem standardisiertes Betriebssystem auf Basis von Android 12, das höchste Standards im Bereich Datenschutz und Update-Sicherheit bietet. Dank der vertrauten Android-Benutzeroberfläche lassen sich alle THOMSON TVs intuitiv bedienen. Anwender können von einem Ort aus auf über 10.000 Apps zugreifen, Filme streamen, Smart-Home-Geräte steuern oder die neuesten Clips auf YouTube ansehen.

Durch die Erstellung mehrerer Nutzerprofile profitiert jedes Familienmitglied von besseren, personalisierten Empfehlungen, die den eigenen Sehgewohnheiten entsprechen.

Die THOMSON Google TVs: QLED Pro und QLED Plus – kombinieren gestochen scharfe Bilder mit erstklassigem Sound. Die Bildwiederholrate von 144 Hz des QLED Pro ermöglicht nahtlose Bewegungen und flüssiges Gameplay, selbst bei rasanter Action. Die integrierten Frontlautsprecher des QLED Plus sorgen für den richtigen Sound und ein beeindruckendes Klangerlebnis. Dolby Vision und Dolby Atmos garantieren ein Optimum an Klang- und Bildqualität.

Keine Kompromisse bei der Bildqualität

homson bietet Einsteigermodelle in HD, Full HD und 4K Ultra HD-Auflösung. Für anspruchsvolleren TV-Genuss sorgen QLED- und OLED-Technologie. QLED überzeugt mit optimaler Helligkeit und einer nuancenreichen Farbpalette, auch bei Tageslicht. OLED liefert die tiefsten Schwarztöne und starke, dynamische Farbkontraste.

Die Raumgröße spielt keine Rolle

Die neuen TV-Geräte von THOMSON gibt es in den Größen 24 bis 43 Zoll für Fernsehvergnügen in Kleinformat. Die großen THOMSON Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 75, 77 oder 85 Zoll verschaffen ein echtes Kinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer.

Die Camping-Smart TVs in 24- und 32-Zoll-Größe mit 12-Volt-Adapter sind ideal für alle, die auch unterwegs nicht auf ihr Unterhaltungsprogramm verzichten wollen. Ob im Wohnwagen, beim Camping oder auf dem Boot – dank des kompakten Formats können Sie Ihre Lieblingsserien, -filme und -TV-Programme überall hin mitnehmen.

Dank der perfekten Kombination aus Technik und Design kommen auch Interior-Fans voll auf ihre Kosten. Neben den schwarzen Modellen umfasst das THOMSON-Portfolio auch weiße HD-, FHD- und 4K-UHD-Fernseher, die perfekt zu jedem Wohnstil passen. Der weiße Rahmen schafft eine helle und luftige Atmosphäre, die besonders in kleineren Räumen und Küchen von Vorteil ist.

Ein echtes Highlight unter den neuen Produkten ist der LUCID OLED. Der transparente Bildschirm macht den Fernseher im ausgeschalteten Zustand fast unsichtbar. Das Gerät fügt sich perfekt in jeden Raum ein. Mit seiner innovativen Ästhetik ist der LUCID OLED ein Must-Have für alle, die Wert auf Stil legen, insbesondere für B2B-Kunden. Das Gerät bietet Einzelhändlern eine ideale Möglichkeit zur Produktpräsentation in ihren Verkaufsräumen.

Die neue Streaming-Generation von THOMSON

Smartes Streaming mit Thomson: Die neuen Streaming Sticks 140G und 145G sowie die Streaming Box 240G liefern gestochen scharfe Bilder in einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD und sind mit Google TV ausgestattet. Sie verwandeln auch ältere TV-Modelle zu einem Smart TV. Gerade in Deutschland mit der aktuellen Diskussion zum Thema Wegfall des Vermieter Privilegs bietet THOMSON eine kostengünstige und gleichzeitig hochwertige Lösung an.

Google TV bietet Zugang zu über 10.000 Apps, darunter Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube sowie über 800 kostenlose Kanäle. Ihre Lieblingssendungen, Dokumentarfilme, Musik, Sportereignisse und vieles mehr sind jetzt nur noch einen Klick entfernt. Google TV kombiniert Inhalte aus verschiedenen Diensten auf dem Startbildschirm, so dass Sie nicht von App zu App springen müssen, um Ihre Lieblingsfilme zu finden.

Passen Sie Ihr Home Entertainment mit mehreren Benutzerprofilen für jedes Familienmitglied an. Das bedeutet, dass jeder das Programm seiner Wahl sehen kann und Vorschläge erhält, die auf seine Sehgewohnheiten und Interessen zugeschnitten sind. Im speziellen Bereich für Kinder können Sie Inhalte für das Profil Ihres Kindes zusammenstellen, eine Schlafenszeit festlegen, maximale Sehdauer festlegen und vieles mehr.

Alle Streaming-Geräte verfügen über eine Bluetooth-Fernbedienung mit Direktwahltasten für Netflix, Disney+, Prime Video oder YouTube. Bei den Streaming-Modellen 145G und 240G ist die Fernbedienung auch mit einer numerischen Tastatur ausgestattet. Die Fernbedienung reagiert auf Sprachbefehle. Das macht die Suche nach Live-Sportveranstaltungen, lustigen Clips oder informativen Dokumentationen zum Kinderspiel.

Die Streaming Box 240G interagiert über zahlreiche Schnittstellen mit anderen Geräten wie Laptops, Smartphones, Projektoren, Soundbars oder anderen Multimedia-Geräten. Einfach per Kabel anschließen oder per Bluetooth koppeln.

Die THOMSON Streaming Box 240G ist ab sofort online und in führenden TV- und Elektronikmärkten erhältlich. Die Streaming Sticks 140G und 145G werden ab März 2024 erhältlich sein. Ebenfalls auf den THOMSON Days zu sehen: die Streaming Bar 340G – das Modell der neuesten Generation für hochwertigen Streaming-Genuss gepaart mit erstklassigem Sound.

Weitere Produkt-Highlights

Weitere neue Produkte sind die THOMSON Monitore für den Business-Einsatz. Die Bildschirme bieten ein schlankes Design in 24- und 27-Zoll-Größen. Je nach Ausführung haben die Monitore eine eingebaute Webcam und einen stabilen Metallständer mit Schwenkfunktion, mit der Sie Ihren Bildschirm um bis zu 90 Grad drehen können.

Das THOMSON Gamepad 400A ist eine weitere smarte Ergänzung des Produktportfolios. Der Controller ist mit allen Android Geräten kompatibel und erlaubt dank eingebauten Mikrofons eine Steuerung per Sprachbefehl. Bluetooth Verbindung und Vibrationsmotoren garantieren kabellosen Spielspaß mit eindrucksvollen Effekten.

Die Simple Remote von THOMSON wurde speziell für Menschen mit Sehbehinderungen und Schwierigkeiten bei der Bedienung kleiner Tasten geeignet. Die Fernbedienung verfügt über eine Sprachsteuerung, wenige extragroße Tasten und Braille-Beschriftung. Durch die Direkttasten, kann das Lieblingsprogramm mit nur einem Klick aufgerufen werden.