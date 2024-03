THE400 Mini: Comeback des Atari 400 eingeläutet

PLAION und Retro Games Ltd veröffentlichten mit dem THE400 Mini eine moderne Mini-Nachbildung des bahnbrechenden Heimcomputers Atari 400 von 1979.

Was hat der THE400 Mini zu bieten?

Zur Feier des Launchs verbirgt sich im Inneren dieser perfekt geformten Hommage an einen der besten Atari-Heimcomputer etwas ganz Besonderes. Die beiden Unternehmen, die an der Entwicklung von THE400 Mini beteiligt waren, wollen zwar nicht zu viel verraten, aber es ist durchaus möglich, dass in diesem Mini-System mehr steckt als die angekündigten 25 Spiele. Da Ostern vor der Tür steht, können Atari-Fans vielleicht ein paar weitere „Easter Eggs” entdecken.

„Wir hatten in den letzten drei Monaten viel Spaß dabei, unseren Fans alles über THE400 Mini zu erzählen und was es zu bieten hat. Wenn du die Geschichte verfolgt hast, weißt du alles über die 25 vorinstallierten Spiele, die HDMI- und USB-Kompatibilität und die Tatsache, dass wir Retro lieben und die Geschichte der Videospiele bewahren wollen. Unsere Mini-Replik wurde äußerst liebevoll dem Design-Klassiker von 1979 nachempfunden und wird auf den Schreibtischen der Gamer großartig aussehen und ihnen die Möglichkeit bieten, eine tolle Auszeit vom Alltag zu nehmen. Und wenn sie genau hinschauen, werden Retro-Gamer mit einem besonderen Leckerbissen belohnt”, so Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd.

Es wurden keine Kompromisse in Bezug auf das kultige Aussehen und das Spielgefühl des originalen Atari 400 gemacht – THE400 Mini ist eine direkte Nachbildung, hat aber nur 50% der Größe des Originals. Wertvolle Erinnerungen aus der Vergangenheit müssen mit Respekt, Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden, damit sich die Spieler daran erinnern können, wer sie einmal waren, als Pixel die Welt regierten. Außerdem wird es durch die zunehmende digitale Veröffentlichung von Spielen für Sammler immer schwieriger, ihre Lieblings-Stücke physisch zu besitzen, und es sind diese Spieler, die von limitierten Angeboten wie dem THE400 Mini profitieren können.

Und die Retro-Fans, die noch heute kaufen wollen, solange der begrenzte Vorrat reicht, werden sich freuen, dass man neben der vorinstallierten Software auch seine eigenen Spiele über einen USB-Stick laden kann.