The Witcher 3: Wild Hunt Version 4.04 erscheint für alle Plattformen

Ein neuer Patch für The Witcher 3: Wild Hunt wurde für alle Plattformen veröffentlicht. Weitere Inhalte der Netflix-Serie folgen!

The Witcher 3 v4.04

Fast schon Perfektion nach so vielen Patches: Das Update der Version 4.04 führt vor der Veröffentlichung neuer Episoden später in diesem Monat weitere Inhalte ein, die von der The Witcher-Serie von Netflix inspiriert sind. Es verbessert auch die Querprogression auf allen Plattformen, während die Nintendo Switch-Version eine Reihe von Fehlerbehebungen erhalten hat.

Die PC-Version des Spiels hat einige kleinere Korrekturen und die gleichen Verbesserungen der Lebensqualität erhalten, die auch auf Konsolenplattformen eingeführt werden. Netflix hat letzte Woche einen Trailer für The Witcher Staffel 3 Volume 2 veröffentlicht. Die letzte Staffel, die Henry Cavills Zeit in der Show beendet, wurde in zwei Teile aufgeteilt, wobei die erste am 29. Juni veröffentlicht wurde und die zweite am 27. Juli erscheinen wird.