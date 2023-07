Offizieller Trailer zu Netflix’ The Witcher 3 Teil 2 veröffentlicht

Die letzte Staffel mit Henry Cavill wurde in zwei Teile aufgeteilt, wobei der erste am 29. Juni veröffentlicht wurde und der zweite am 27. Juli eintreffen wird. Staffel 3 beendet die Zeit von Star Henry Cavill in der Show, die 2019 debütierte und hauptsächlich auf Andrzej Sapkowskis meistverkaufter Fantasy-Buchreihe basiert, obwohl sie Elemente aus CD Projekts Blockbuster-RPG-Franchise enthält. Cavill bestätigte letztes Jahr, dass er nach Staffel 3 von seiner Hauptrolle als Geralt von Rivia zurücktreten würde. Angeblich gebe es Differenzen, da die Geschichte zu sehr vom Originalmaterial abweichen würde. Er wird durch The Hunger Games-Star Liam Hemsworth ersetzt.

Netflix veröffentlichte im vergangenen Dezember auch eine vierteilige Live-Action-The Witcher-Prequel-Serie mit Michelle Yeoh, Sophia Brown und Laurence O’Fuarain. An der Witcher-Spielfront gab CD Projekt im vergangenen Oktober bekannt, dass es an einer neuen Trilogie von Spielen sowie an Spin-offs arbeitet. Letzteres enthielt ein komplettes Remake des Originalspiels The Witcher mit seinem Rhythmus-Kampfsystem, und Project Sirius, eine neue Aufnahme der Serie in der Entwicklung in seinem US-Studio The Molasses Flood, das seitdem wieder an das Reißbrett gegangen ist.