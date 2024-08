The Witcher 3: Wild Hunt nun im PlayStation Plus Extra-Katalog verfügbar

CD PROJEKT RED gab bekannt, dass das von der Kritik gefeierte Open-World-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt (hier geht’s zu unserem Test) ab sofort über PlayStation Plus Extra verfügbar ist. Abonnent:innen der Extra- oder Premium-Stufen des PlayStation Plus-Abonnements können ab sofort das komplette Grundspiel auf ihrer PlayStation 4 und 5 durchspielen.

Was erwartet euch?

Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle von Geralt von Rivia, einem Monsterjäger, der sich auf der Suche nach seiner Adoptivtochter Ciri auf eine Reise durch die vom Krieg zerrissenen Nördlichen Königreiche begibt.

The Witcher 3: Wild Hunt bietet über 150 Stunden Spielspaß mit fesselnden Charakteren, moralisch fragwürdigen Entscheidungen – und deren weitreichenden Konsequenzen – und fesselndem Gameplay. Das Spiel wurde mit mehr als 250 Game of the Year Awards ausgezeichnet und erhielt 2022 auch ein Next-Gen-Update, das PlayStation 5-Spieler:innen in vollem Umfang nutzen können.

Die Next-Gen-Edition enthält visuelle, leistungsbezogene und technische Verbesserungen, darunter schnellere Ladezeiten, integrierte Mods und Raytracing. Abgesehen von den Next-Gen-spezifischen Verbesserungen kommen PlayStation 4- und 5-Besitzer in den Genuss von QoL-Verbesserungen und ganz neuen, von der The Witcher-Netflix-Serie inspirierten Inhalten.

Weitere Informationen zu The Witcher 3: Wild Hunt gibt es auf auf der offiziellen Website und auch auf Facebook und X.