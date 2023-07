The Wandering Village bekommt Ozean-Update und Xbox-Release

Der Städtebau-Simulator The Wandering Village kriegt ein Ozean-Update mitsamt neuem Biom und kommt am 20. Juli 2023 auf Xbox-Konsolen.

Über The Wandering Village

Das Spiel ist ein post-apokalyptischer Survival-Titel, in dem ihr eure Siedlung auf dem Rücken einer riesigen Kreatur baut. Diese Kreatur, ganz nach der Idee Groß-A’Tuins von Terry Pratchett, trägt eure Siedlung und somit euer Völkchen über die giftige Oberfläche der zum Scheitern verurteilten Welt. In The Wandering Village – was für ein sprechender Name – müsst ihr also nicht nur auf eure Bevölkerung, sondern auch auf das Tier achten. Jeder Ausbau und jede Veränderung muss in Symbiose mit eurem „Reittier“ erfolgen, und das fügt dem Dorf-Aufbau einen spannenden Mix hinzu.