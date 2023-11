The Wagadu Chronicles erscheint am 4. Dezember 2023 auf PC via Steam

Wer auf das MMO The Wagadu Chronicles gewartet hat, darf sich freuen: Anfang Dezember erscheint es offiziell auf Steam!

Mehr über The Wagadu Chronicles

Der Titel ist ein Sandbox-MMORPG, in dem ihr Ressourcen sammelt, Gegenstände herstellt und mit euren Freund:innen Dörfer gründet. Das Spiel soll es euch erlauben, vollständig in eine afrikanisch inspirierte Fantasy-Umgebung einzutauchen und Charaktere zu erstellen, die vom Zauberer bis hin zum Seemann reichen. Laut eigener Aussage soll das Game das Rollenspiel in die MMO-Rollenspiele zurückbringen – das klingt cool! Einen Österreich-Bezug gibt es zudem, da das Studio von Twin Drums auch hierzulande Kräfte in seinem buntgemischten Team hat. Zudem dürft ihr euren Charakter sowie eure Fertigkeiten anpassen und in einzigartigen rundenbasierten PVE-Mehrspielerkämpfen gegen Geister antreten. Habt ihr alles mit Freund:innen erkundet, dürft ihr mit eurer Gilde Anspruch auf die Inseln der offenen Welt von The Wagadu Chronicles erheben.

Damit nicht genug, was wäre, wenn alle NPCs andere Spieler sind? So verhält es sich – wie wir bereits berichteten – im Spiel: Alles in diesem MMO wird von Spieler:innen geschaffen. Schaut euch auf den lokalen Märkten um und verkauft dort eure eigenen Waren. In dieser Welt wird nichts verschwendet: Von den Gebäuden des Dorfes zu Waffen und Werkzeugen – alles erfordert Ressourcen, Herstellung und Instandhaltung. Ihr könnt die Gebäude eures Dorfes aufwerten und mehr Gebiete der Geister beanspruchen, um euren eigenen Einfluss zu mehren, doch Vorsicht: Wenn ein anderes Dorf ein Auge auf dasselbe Land geworfen hat, müsst ihr mit Geschenken um die Gunst des Wächters buhlen! Es klingt alles ganz gut, und dementsprechend wird der Launch von The Wagadu Chronicles mit Spannung erwartet. Hier noch ein Trailer zum Launch in den Early Access-Zustand – werdet ihr das MMO ausprobieren?