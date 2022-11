Über das kommende Afro-Fantasy-MMORPG The Wagadu Chronicles

The Wagadu Chronicles von Twin Drums will ein MMO wie kein anderes werden. Was uns mit dem Titel erwartet, lest ihr hier!

Mehr zu The Wagadu Chronicles

Die Kickstarter-Kampagne des Spiels wurde von über 2.600 Personen unterstützt, doch was macht das Game anders? Jeder kennt MMO-Spiele wie World of Warcraft, Guild Wars 2 oder etwa Neverwinter – man läuft durch die Welt, erledigt Aufgaben und sammelt Ressourcen. Das ist längst bekannt und jeder hat da in etwa das selbe Erlebnis. The Wagadu Chronicles will das anders angehen: Denn was wäre, wenn alle NPCs andere Spieler sind? Das Spiel soll es euch erlauben, vollständig in eine afrikanisch inspirierte Fantasy-Umgebung einzutauchen und Charaktere zu erstellen, die vom Zauberer bis hin zum Seemann reichen. Laut eigener Aussage soll das Game das Rollenspiel in die MMO-Rollenspiele zurückbringen – das klingt cool! Einen Österreich-Bezug gibt es zudem, da das Studio auch hierzulande Kräfte im buntgemischten Team hat. Hier ein Alpha-Trailer zum Spiel: