The Pathless Editionen im Überblick

Am 8. Dezember erscheinen die physischen Editionen von The Pathless für PlayStation 5 und der Vinyl Soundtrack wird Anfang 2021 verfügbar.

Digitale Editionen:

Für PlayStation 5 und PlayStation 4 zur Vorbestellung im PlayStation Store erhältlich PS5 Version bei Kauf der digitalen Version für PS4 im PlayStationStore kostenlos zum Download enthalten. Kostenloser Download der PS4 Version bei Kauf der digitalen Version für PS5 PC Version zur Vorbestellung im Epic Games Store erhältlich Apple Arcade auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV Version Um die Vollversion von The Pathless zum Launch spielen zu können, kann ein einmonatiges, kostenloses Test-Abonnement abgeschlossen werden

The Pathless erscheint am 12. November digital für, PlayStation 4, PC und Apple Arcade, am 19. November für die PlayStation 5 zeitgleich zum Erscheinungstermin der Konsole. Hier findet ihr weitere und sogar kostenlose Spiele für PlayStation 5, welche am Release-Tag verfügbar sind!