The Oregon Trail nun auch für PS4 und PS5 erhältlich

Gameloft und HarperCollins Productions veröffentlichten nun The Oregon Trail auf der PS4 und der PS5. Bis zum 25. Februar könnt ihr euch das Spiel für 19,99 $ für PlayStation Plus-Abonnent:innen bzw. regulär um 29,99 $ sichern.

Was erwartet euch?

Bei The Oregon Trail werden die Spieler:innen in den Mittelpunkt aller Strapazen der Reise nach Westen gestellt. Sie müssen ihren Planwagen beladen, ihre Reisegruppe auswählen und sicherstellen, dass sie alle sicher in Oregon ankommen, indem sie in gefährlichen und unerwarteten Situationen schwierige Entscheidungen treffen. Die Spieler:innen erfahren auch die wahre Geschichte hinter dem Pfad, einschließlich Geschichten der amerikanischen Ureinwohner, was eine Premiere in der Franchise ist.

Die Veröffentlichung von The Oregon Trail auf der PS4 and PS5 ist eine originalgetreue Adaption der Version für Apple Arcade und wurde mit der Unterstützung von Gameloft Lviv entwickelt. Die Versionen für PS4 and PS5 enthalten alle fünf früheren Inhaltsaktualisierungen für Apple Arcade, Ereignisse, visuelle Filter und Barrierefreiheitsoptionen wie einen aktualisierten Hochkontrastmodus, der die Sichtbarkeit bestimmter Elemente erhöht, um Spieler mit Sehschwäche besser zu unterstützen. Die Version für PS5 bietet zudem Unterstützung für den DualSense-Controller, um die adaptiven Auslöser, das haptische Feedback und den internen Lautsprecher zu nutzen, ist in 4K bei 60 FPS spielbar und unterstützt PlayStation Aktivitäten sowie Trophäen.