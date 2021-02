The Medium für PC sowie Xbox Series und via Game Pass erhältlich

Der Psycho-Horror-Titel The Medium ist ab sofort auf Xbox Series X|S und Windows 10 PC verfügbar. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr bei uns in aller Kürze.

Übernatürlicher Gruselfaktor in zwei Welten

Im Spiel löst ihr ein dunkles Geheimnis, das sich nur durch ein Medium entschlüsseln lässt. In der Rolle von Marianne findet ihr euch in einem verlassenen Hotel-Ressort wieder, wo ihr mithilfe eurer übernatürlichen Fähigkeiten zutiefst beunruhigende Geheimnisse aufdeckt. Dabei taucht ihr in zwei unterschiedliche Welten ein, in denen ungelöste Rätsel und unheimliche Gespenster auf euch warten. Befindet ihr euch in dieser dualen Realität, teilt sich der Bildschirm vertikal oder horizontal und eröffnet neue Möglichkeiten.

Hier der offiziellen Launch-Trailer: