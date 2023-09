The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Keine Pläne für DLC oder Erweiterungen

In einem Interview mit Famitsu teilten Produzent Eiji Aonuma und Regisseur Hidemaro Fujibayashi ihre Ansichten über die Zukunft des Spiels.

Teams of the Kingdom bleibt, wie es ist

Sie haben enthüllt, dass es derzeit keine Pläne gibt, DLC für Tears of the Kingdom zu produzieren. Denn da das Spiel schon grundsätzlich als so etwas wie eine Erweiterung für Breath of the Wild angesehen wurde, hat man hier alle Ideen implementiert, die im Grundspiel (das ja auch für die schwächere Wii U erschien) so nicht möglich waren. Das hat sich vollends ausgezahlt, denn der neueste The Legend of Zelda-Teil hat überall Bestnoten abgeräumt und strotzt nur so vor Kreativität und Möglichkeiten. Daher legen Aonuma und Fujibayashi nahe, dass es in absehbarer Zeit wohl keine zusätzlichen Inhalte geben wird.

Zudem ist das Game schon eine Weile auf dem Markt, und es wurde bis dato kein Wort über eine mögliche Erweiterung in der Zukunft verloren. Das ist für heutige Standards schon fast wie einzementiert – schließlich wissen wir heutzutage schon oft vor dem Release des Grundspiels, ob und wie viele DLC-Elemente es für neue Titel geben wird. Für neue Ideen sollen wir doch bitte auf das nächste The Legend of Zelda warten, heißt es. Natürlich werden Fans des Franchise auch beim nächsten Spiel bedenkenlos zugreifen können, denn in dieser Serie war eigentlich noch kein Spiel ein kompletter Reinfall. Wie steht ihr dazu?