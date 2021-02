The Legend of Zelda: Skyward Sword Switch Version erscheint am 16. Juli

In der Nintendo Direct vom 17.02. wurde angekündigt, dass eine The Legend of Zelda: Skyward Sword Switch Version im Juli diesen Jahres erscheinen wird. Nachdem wir bei der Präsentation keine neuen Infos zum heiß ersehnten Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu Gesicht bekommen haben, verkürzt uns Nintendo so zumindest die Wartezeit auf selbigen. Wir haben im folgenden Beitrag alle wichtigen Infos für euch.

The Legend of Zelda: Skyward Sword Switch Version als HD-Port

Schon vor gut einem halben Jahr hat mein Kollege Mandi einen Beitrag veröffentlicht, in dem er auf einen möglichen künftigen Release einer Switch-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword hinweist. Und siehe da: ein paar Monate später rückt auch unser aller liebster japanischer Familienkonzern mit den offiziellen Infos dazu heraus.

Die aufpolierte HD-Version kommt nur also konkret am 16. Juli 2021 auf den Markt – natürlich Konsolen-exklusiv für die Nintendo Switch. Dafür hat man beim Entwickler anscheinend auch keine Kosten und Mühen gescheut, die eigenwillige Bewegungssteuerung des Spiels von 2011 auf die aktuelle Plattform zu übertragen.

Im unten angeführten Trailer bekommen wir nicht nur Einblicke in das künftige Game, sondern uns wird auch die angepasste Steuerung vorgestellt. Wem das als alter Zelda-Fan noch nicht reicht, der kann zusätzlich zum Spiel auch eigens kreierte Joy-Con-Controller erwerben.