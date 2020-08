Kommt The Legend of Zelda: Skyward Sword für Nintendo Switch?

Amazon hat The Legend of Zelda: Skyward Sword für Switch angeteastert. Ein Fehler oder doch eine verfrühte Information? Lest hier mehr!

Über Skyward Sword

2011 kam The Legend of Zelda: Skyward Sword ursprünglich für Nintendo Wii auf den Markt. Es war das letzte große Zelda-Spiel vor Breath of the Wild (2017) und kam auch für die etwas vergeigte Nachfolger-Konsole der Wii, nämlich der Wii U, in den eShop. Von Nintendo selbst gibt es wie so oft zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Bestätigung. Der Zeitpunkt würde aber ziemlich gut passen, da der Release laut Amazon für 2021 anberaumt wurde – das 10-Jahres-Jubiläum für Skyward Sword sowie die 35-Jahres-Feier für die The Legend of Zelda-Serie.

Es kann also gut sein, dass uns dieser Titel als Remake oder Remaster verkauft wird. Fans sollen so bei der Stange gehalten werden, bis wohl The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 herauskommt. Zu diesem Spiel gibt es aber noch kaum Infos, da scheint 2021 weniger realistisch als 2022 oder 2023. Allerdings soll es in diesem Spiel wohl um die Rückkehr des Fieslings aus The Legend of Zelda: Skyward Sword gehen. Es macht daher also durchaus Sinn, das Spiel nochmal neu für die aktuelle Nintendo Switch aufzulegen – wie auch Mario Galaxy und dergleichen. Was haltet ihr von der Idee?