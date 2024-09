The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – alle Infos im Übersichtstrailer

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das neuerste 2D-Abenteuer der Fantasy-Videospiel-Reihe erscheint schon bald, am 26. September. Diesmal steht Prinzessin Zelda im Mittelpunkt, sie reist durch das Königreich von Hyrule um dem mysteriösen Verschwinden von Link und vielen weiteren Bürgern auf den Grund zu gehen. Zusammen mit der Fee “Tri” und ihrem Zauberstab bestreitet Zelda ihre Reise und stellt sich mit ihren magischen Fähigkeiten gefährlichen Herausforderungen. Das Spiel kombiniert klassische Zelda-Elemente mit innovativen Spielmechaniken um ein aufregendes Erlebnis im Stil von Link’s Awakening zu schaffen​. Bevor ihr nun Prinzessin Zelda zur Hilfe eilt oder vielleicht noch unentschlossen seid, gibt es mit dem Übersichtstrailer nochmal alle Infos zusammengefasst.

Mehr zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Zum ersten Mal in der Spielreihe liegt es an Prinzessin Zelda, ihr Königreich zu retten, während Link und der König von Hyrule auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Das Königreich wird von seltsamen Rissen durchzogen, welche in eine dunkle Parallelwelt führen. In dieser Welt des Nichts muss Zelda Dungeons bezwingen und das Volk von Hyrule Stück für Stück retten. Auf ihrer Reise wird Zelda von der Fee Tri unterstützt, die ihr hilft, die Risse zu durchqueren. Ausgerüstet mit dem Tri-Stab, einem magischen Werkzeug, kann sie sogenannte “Echos” erschaffen – Kopien von Objekten und Kreaturen aus der Umgebung. Diese Echos helfen dabei Rätsel zu lösen, Feinde zu bekämpfen und durch die Welt zu reisen. Zudem verfügt Zelda über neue Fähigkeiten wie “Einklang” und “umgekehrter Einklang”, mit denen sie Objekte manipulieren und sich an Plattformen oder Kreaturen binden kann, um Hindernisse zu überwinden. Auf dieser Reise begegnet Zelda verschiedenen hilfreichen Charakteren und zeigt was wirklich in ihr steckt. Weitere Überraschungen wie Smoothie-Shops, nützliche Automaten und Pferde für die Erkundung erwarten euch in diesem Abenteuer. Das Spiel kombiniert klassische Zelda-Rätsel mit neuen kreativen Mechaniken, was es zu einem einzigartigen Erlebnis in der Reihe macht​.