The Last of Us Part II: DLC-Ankündigung?

Am 03.12.2020 hat Sony einen neuen Story-Trailer zu The Last of Us Part II veröffentlicht. Die Aufregung war – entsprechend einer Ankündigung für eines der meist-diskutierten Games des Jahres – naturgemäß groß. Gezeigt wurde dann jedoch “lediglich” eine knapp 2-minütige Story-Zusammenfassung von Abby Anderson, der neben Ellie zweiten Protagonistin des Spiels. Das offizielle Video findet ihr übrigens weiter unten in diesem Beitrag.

Dieser Move wirft für mich doch eine Frage auf. Warum veröffentlicht Sony diesen Trailer überhaupt? Jetzt, wo das Game schon seit einem guten halben Jahr erhältlich ist? Fast jeder, der The Last of Us Part II zocken wollte, dürfte es doch mittlerweile gespielt haben, oder? Aber vielleicht wollen uns Publisher Sony und Entwickler Naughty Dog gar nicht das Hauptspiel schmackhaft machen, sondern uns vorbereiten. Vorbereiten auf das, was 2021 noch kommen wird.

Und wie bringt man Erweiterungen für Games in der heutigen Zeit so auf den Markt? Genau! In Form eines DLCs. Das ist natürlich reine Spekulation meinerseits an dieser Stelle. Mir fällt aber beim besten Willen keine andere logische Erklärung für diese Art der Ankündigung ein. Und sind wir mal ehrlich: so weit hergeholt ist diese Vorhersage auch nicht.

Schließlich gab es A) schon für den ersten Teil der Reihe die Erweiterung The Last of Us: Left Behind, und B) bietet das Ende von Part II genug Spielraum für weitere Erzählungen, nicht nur für den – mit ziemlicher Sicherheit kommenden – dritten Teil. Im folgenden Absatz soll es folglich um ein mögliches Szenario für einen DLC zu The Last of Us Part II gehen. Hier geht es übrigens zu unserem Test).