The Last of Us 3: Sehr wahrscheinlich geht die Story weiter

Naughty Dog-Co-Präsident Neil Druckmann hat bereits Pläne für einen dritten Eintrag in der beliebten The Last of Us-Serie angedeutet.

Kommt ein The Last of Us 3?

Obwohl er nicht bestätigte, ob The Last of Us Teil 3 definitiv kommt oder nicht, sagte der Serienregisseur und Co-Autor Druckmann gegenüber The Hollywood Reporter: “Ich denke, es gibt noch mehr in dieser Geschichte zu erzählen.” Druckmann sagte im April 2021, dass ein Story-Umriss für ein potenzielles drittes Spiel in der Serie geschrieben worden sei, aber dass es derzeit nicht entwickelt werde. Sein jüngster Kommentar zu einem dritten Kapitel der Geschichte kam während eines Interviews, das sich auf HBOs bevorstehende Last of Us TV-Adaption konzentrierte, die am 15. Jänner 2023 Premiere feiert. Die Debütsaison der Show wird die Ereignisse des ersten Last of Us abdecken, das im Juni 2013 am Ende der PS3-Generation veröffentlicht wurde.

Druckmann deutete weiters an, dass die zweite Staffel dann die Ereignisse von The Last of Us Part 2 abdecken wird, das sieben Jahre später für PS4 debütierte. “Wir haben keine Pläne, Geschichten über die Anpassung der Spiele hinaus zu erzählen”, sagte er THR. Laut dem Bericht ist die TV-Show insgesamt sehr treu zum Originalspiel, wird aber “einige radikale Änderungen an der Geschichte des Spiels enthalten, die die Fans schockieren und vielleicht herausfordern werden”, darunter eine mit dem Charakter Bill, der von Nick Offerman gespielt wird. Sony hat zudem bestätigt, dass die PC-Version von The Last of Us Part 1 am 3. März 2023 über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wird.