Story-Recap: Alle Infos bevor ihr The Last of Us 2 spielt

Ihr habt nie The Last Of Us gespielt und wollt trotzdem gleich mit The Last of Us 2 beginnen? Kein Problem, unser Story-Recap fasst alle wichtingen Infos zusammen. Hier findet ihr unseren Test zur PS4-Remastered-Version.

The Last of Us Story Recap

Dieser Artikel ist für all jene geschrieben, die The last of Us (Remastered) noch nicht kennen oder sich alle Ereignisse erneut ins Gedächtnis rufen wollen, um einen besseren Einstieg in Teil zwei zu haben. Natürlich wird in einer Storyzusammenfassung wild gespoilert, weshalb wir den gesamten ersten Teil plus den DLC Left Behind komplett aufdröseln. Möchtet ihr Part eins noch ungespoilert genießen, solltet ihr jetzt aufhören zu lesen.

Das Spielt enthält nicht nur 12 Kapitel, sondern auch die sehr symbolträchtigen vier Jahrsezeiten, in die es unterteilt ist. Bis auf den Prolog sind alle Kapitel bestimmten Jahreszeiten zugeordnet.

1. Heimatstadt – Prolog

In einem der denkwürdigsten Prologe der Videospielgeschichte lernt ihr Joel und dessen Tochter Sarah im September 2013 kennen. Es ist der Abend des Ausbruchs, an dem sich ein parisäterer Pilz namens Cordyceps in die Gehirne der Menschen einnistet und sie dadurch entweder tötet oder in aggressive Infizierte verwandelt. In der Rolle von Sarah lernen wir die beiden Charaktere näher kennen. Auf der Flucht aus deren Heimatstadt wird das junge Mädchen von einem Soldaten des Militärs (wegen Ansteckungsgefahr) erschossen. Sie stirbt in den Armen des Vaters, den wir in den nachfolgenden Kapiteln als gebrochenen, zynischen Menschen erleben. Wer die traurige Szenerie noch einmal durchleben möchte, kann sie sich hier ansehen: