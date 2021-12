The Game Awards 2021: Horizon Forbidden West Trailer zeigt neue Maschinen

Ein neuer Trailer zu Horizon Forbidden West wurde im Rahmen der The Game Awards gezeigt. Im Fokus sind die Maschinen die Aloy im verbotenen Westen bekämpft.

In Horizon Forbidden West begibt sich Aloy auf eine gefährlichen Reise durch den verbotenen Westen – ein tödliches Grenzgebiet, das geheimnisvolle neue Bedrohungen birgt. In der postapokalyptischen Welt von Horizon gibt es große und beeindruckende Maschinen zu bekämpfen. Im neuen Trailer sind verschiedenste neue Maschinen zusehen, denen man im Laufe der Geschichte begegnen wird. Neben bekannten Maschinen; wie die Bebenzahn-Elefanten, die Sonnenflügel-Flugsauriern, die Klauenschreiter-Raptoren und die Panzerschnapper-Schildkröten welche wir durch frühere Trailer vorgestellt bekommen haben, sieht man komplett neue Gegner. Wie eine wütende Affenhorde im Wald, einen agilen Plesiosaurus tief unterwasser und rollende Gürteltier-Maschinen in der Wüste. Das Highlight des Trailers ist aber die riesige Kobra die am Ende auftaucht, seht selbst: