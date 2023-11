The Day Before: Survival-MMO startet Dezember 2023 im Early Access

Es überrascht genau niemanden, aber auch dieses Spiel wird noch eine Weile brauchen, bevor wir ein komplettes Game spielen werden können. Ein Beitrag auf dem offiziellen Twitter-Account von The Day Before bestätigte, dass der Rechtsstreit um das Recht, den Namen der Spiele zu behalten, und dass die Steam-Seite des Spiels von Valve wiederhergestellt wurde. Aber der gleiche Beitrag enthüllte auch, dass die Veröffentlichung des Spiels auf den 7. Dezember verschoben wurde. Der Beitrag kündigte auch an, dass “da dies unser erstes großes Spiel ist”, die Entscheidung getroffen wurde, den Titel als Early Access-Version zu starten, anstatt eine vollständige Veröffentlichung zu sein. Außerdem wird der Preis 39 Euro während des Early Access betragen und dann auf 49 Euro angehoben, wenn die Vollversion später veröffentlicht wird.

Wie schon so oft in letzter Zeit wird wohl auch dem Team hinter diesem Spiel die Zeit zu knapp geworden sein. Denn ein Vorabzugang wie auf Steam ermöglicht es Studios, ihr Spiel auf Steam zu verkaufen, während es noch entwickelt wird, und bietet Kunden einen Hinweis, dass ein Produkt als “unfertig” angesehen werden sollte. Early Access ist ein Ort für Spiele, die sich in einem spielbaren Alpha- oder Beta-Zustand befinden, den aktuellen Wert des spielbaren Builds wert sind und die für die Veröffentlichung weiter entwickelt werden sollen. Man darf natürlich nicht alle Early Access-Spiele in den gleichen Topf werfen, so haben sich auch Disney Dreamlight Valley und etwa ein Baldur’s Gate 3 jahrelang im Early Access-Zustand befunden. Aber gut: The Day Before soll nun am 7. Dezember auf Steam veröffentlicht werden. Wäre dieser Titel etwas für euch?