Neue Engine: MMO The Day Before erscheint erst am 1. März 2023

The Day Before hätte mit der Unreal Engine 4 entwickelt werden sollen. Nun nimmt man sich bis März 2023 Zeit!

Warten auf The Day Before

Das Open-World MMO wurde vom 21. Juni 2022 auf den 1. März 2023 verschoben, wie am Donnerstag auf IGN enthüllt wurde. Der Titel vom Entwickler Fntastic und Herausgeber Mytona wechselt von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5. “Der Übergang zu einer fortschrittlicheren und angepassteren Open-Worlds-Engine wird das Gameplay noch fantastischer machen”, sagten die Unternehmen in einer Erklärung.

Dieselbe Erklärung weist auf den Erfolg des Spiels vor der Veröffentlichung auf Websites wie Steam hin und zitiert, dass das Game derzeit an der Spitze der Top-Wunschlisten-Charts von Steam steht. The Day Before spielt in einer post-pandemischen Welt mit Überlebenden und Zombies, die gegeneinander kämpfen und realistische Grafik, Schießerei, Erkundung, Fahrzeuge und eine sichere Zone in der Überlebendenkolonie bieten. Trailer gefällig?