The Cosmic Wheel Sisterhood (PC, Switch) erscheint am 16. August 2023

Deconstructeam gab bekannt, dass sein kommendes Wahrsagerei-basiertes Spiel, The Cosmic Wheel Sisterhood, am 16. August 2023 erscheint.

Mehr zu The Cosmic Wheel Sisterhood

Das spielerwahlorientierte Erzählabenteuer wird für PC und Nintendo Switch verfügbar sein. Darüber hinaus gibt uns ein neuer Launch-Trailer einen genaueren Einblick in das Tarot-Deck-Gebäude des Titels und die so wichtige Entscheidungsfindung. In The Cosmic Wheel Sisterhood übernehmen wir die Rolle von Fortuna, einer Hexe, die 1.000 Jahre lang auf einem abgelegenen Asteroiden inhaftiert war, nachdem sie eine unwillkommene Vorhersage des Untergangs vorausgesagt hatte. Fortunas Aufenthalt ist jedoch nicht so einsam, wie man es vielleicht erwarten würde: Sie wird von Ábramar begleitet, einem Gott, der von Fortuna gerufen wurde, um ihr bei der Flucht zu helfen und sich eiskalt an dem Zirkel zu rächen. Fortuna bekommt zudem auch eine überraschende Anzahl von Besuchern für eine Person, die mitten im Nirgendwo auf einem Weltraumfelsen schwebt.