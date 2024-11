The Binding of Isaac Rebirth: Online-Koop-Modus kommt demnächst!

The Binding of Isaac-Schöpfer Edmund McMillen versprach letztes Jahr den Online-Koop-Modus für The Binding of Isaac Rebirth. Jetzt kommt er!

Online-Koop in Binding of Isaac

Machen wir es kurz: Das Update wird am 18. November live gehen. Der Online-Koop-Modus wird seinen ganz ihren eigenen Gesetzen kommen und mit einer Reihe anderer Korrekturen zusammenfallen, von denen McMillen sagt, dass sie sich auf “Gegenstände konzentrieren werden, von denen alle glauben, dass sie schlecht sind”. Patch-Notizen wurden noch nicht veröffentlicht. Das klingt mal nach Balancing!

McMillen hat auch eine Reihe von Produktionsdokumenten für Rebirth auf seinem X-Konto gepostet, falls Sie neugierig sind, einige Zwischensequenz-Storyboards und die Entwicklung einiger Boss-Designs zu sehen. The Binding of Isaac Rebirth ist derzeit mitsamt all seinen DLCs im Angebot – ein schönes Paket zur Vorweihnachtszeit. 2025 soll Mewgenics erscheinen – und bis dahin nehmen wir gern den Online-Koop-Modus mit!