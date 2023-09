TGS 2023: Xbox wird einen digitalen Broadcast abhalten

Xbox hat eine digitale Übertragung angekündigt, die diesen Monat während der Tokyo Game Show 2023 ausgestrahlt wird.

Mehr zu Xbox auf der TGS 2023

Die Präsentation findet am 21. September statt. Laut Xbox Wire wird die Veranstaltung “Fortschrittsaktualisierungen von Xbox und Bethesda Softworks und eine kreativ vielfältige Sammlung von Spielen von Schöpfern, die hauptsächlich in Japan und ganz Asien ansässig sind” enthalten. Die Veranstaltung wird auch neue Titel für den Xbox Game Pass enthüllen. Das wahrscheinlichste Spiel, das erscheinen wird, ist Final Fantasy XIV, das im nächsten Frühjahr vor seiner bevorstehenden Dawntrail-Erweiterung auf die Xbox-Plattform kommt. Doch auch andere Games werden sich höchstwahrscheinlich ein Stelldichein geben.

Like A Dragon: Infinite Wealth, das zuletzt während des Xbox Games Showcase in diesem Sommer vorgestellt wurde, könnte auch wieder auftauchen. Natürlich gibt es viele große japanische entwickelte Titel, die ins Rampenlicht rücken könnten, und es ist immer interessant zu sehen, welche asiatischen Unternehmen und Titel es jedes Jahr in die Präsentation schaffen. Die Tokyo Game Show läuft vom 21. bis 24. September. Verlage wie Capcom, Atlus, Sega, Koei Tecmo und Square Enix werden während der gesamten Veranstaltung spezielle Livestreams ausstrahlen.