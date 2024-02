Teufel Rockster Go 2 ab sofort in verschiedenen Farben erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans des wasserdichten und portablen Teufel Rockster Go – der verbesserte Teufel Rockster Go 2 vereint das Altbewährte mit Neurerungen. Ab sofort ist das gute Stück für 149,99 Euro UVP erhältlich.

Was hat der Teufel Rockster Go 2 zu bieten?

Starker Sound, starker Akku, starkes Gehäuse

Die Gen 2 des Rockster Go bringt alles mit, was echte Abenteurer ausmacht – Leistung, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit. Im robusten gummierten Gehäuse sorgen zwei Vollbereichstreiber für echten Stereoklang. Das nötige Bassfundament legt die markante passive Bassmembran an der Gerätefront. Auf Tastendruck wird Teufels hauseigene Technologie Dynamore aktiviert, die das Stereobild deutlich hörbar verbreitert.

Auf mittlerer Lautstärke reicht der vollgeladene Akku für Spielzeiten von circa 15 Stunden. Mit aktiviertem Energiesparmodus steigt die Spieldauer bei gleicher Lautstärke auf über 28 Stunden. Über den seitlichen USB-C-Port tankt der Speaker Energie nach.Musste der Ladeanschluss des Vorgängers noch durch eine Gummikappe vor Wasser geschützt werden, ist dies nun nicht mehr nötig. Der Lautsprecher ist nach IP67 gegen Schmutz und Wasser geschützt und kann demnach sowohl im strömenden Regen spielen oder in den Pool fallen. Abenteurer machen sich auch mal schmutzig. Gut, dass sich der Rockster Go 2 einfach unter fließendem Wasser reinigen lässt.

Clevere Funktionen

Zwei Rockster Go 2 spielen über die Party Link-Funktion auf Wunsch im Stereo-Verbund. Darf es etwas mehr sein? 100 zum Beispiel? So viele Party Link-Lautsprecher lassen sich über Bluetooth in Reihe schalten. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische flexible Trageschlaufe, mit der sich der Lautsprecher sowohl gut einhändig halten als auch befestigen lässt, zum Beispiel am Rucksack. Praktisch unendliche Befestigungsmöglichkeiten eröffnet das unscheinbare Gewinde auf der Unterseite im gängigen 1/4-Zoll-Format, das auch von Kameras und Action-Cams genutzt wird. Im Handel finden sich Stative und Halterungen für alle Lebenslagen.

Ab sofort in drei Farben erhältlich

Neben der Farbkombo Black & Red des Vorgängers gibt es den Rockster Go 2 auch im stylischen Gray & Black und für alle, denen Grau noch zu bunt ist auch komplett in Schwarz – Night Black ab sofort zum Preis von 149,99 Euro im Teufel Webshop sowie in allen Teufel Stores erhältlich.