Teufel REAL BLUE NC 3 ab sofort erhältlich

Dieser Kopfhörer kommt überall mit hin und macht selbst auf der längsten Reise nicht schlapp. Der REAL BLUE NC 3 ist ein echter Allrounder mit kraftvollem Klang, leistungsstarker Geräuschunterdrückung und hoher Akkuausdauer. Dabei sitzt er zugleich sicher und bequem auf dem Kopf, lässt sich intuitiv bedienen und macht sich dank Falt- und Drehmechanismus klein fürs Reisegepäck.

Ruhe auf Knopfdruck

Mit einem Griff an die rechte Ohrmuschel landet der Daumen automatisch auf Bedienelementen. Neben dem bewährten Joystick zur Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung findet sich hier die ANC-Taste. Auf Knopfdruck wird die leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) aktiviert – und plötzlich herrscht himmlische Ruhe. Ein erneuter Druck auf die Taste wechselt in den Transparenz-Modus. Hier werden Außengeräusche nicht unterdrückt, sondern direkt an die Ohren weitergeleitet. So nimmt man seine akustische Umwelt so wahr, als würde man keine Kopfhörer tragen. Drückt man die ANC-Taste doppelt, startet der neue Konversations-Modus. Hier werden wie im Transparenz-Modus die Umgebungsgeräusche verstärkt, zusätzlich wird die laufende Medienwiedergabe auf minimale Lautstärke reduziert. So verpasst man nichts!

Ausdauernd, bequem und praktisch

Mit der beachtlichen Laufzeit von knapp 60 Stunden bei mittlerer Lautstärke und eingeschaltetem ANC macht der REAL BLUE NC 3 selbst die längste Reise mit. Dabei laden die ultraweichen Ohrpolster zu langen Hör-Sessions förmlich ein. In den Polstern an Ohr und Kopf kommt besonders hochwertiger Schaum zum Einsatz. Dieser wird durch die Körperwärme weich und schmiegt sich den Kopfkonturen an. Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges Hardcase. Hier wird der Kopfhörer zusammen mit Lade- und 3,5-mm-Audiokabel sicher und kompakt für Reisen verstaut. Und wenn der Rucksack schon zum Bersten gefüllt ist, hängt man das Hardcase einfach mit dem Karabiner außen an.