Teufel bringt kabellose In-Ears AIRY TWS PRO in fünf Farben

Der AIRY TWS PRO ist das jüngste Modell der AIRY-Kopfhörer-Serie von Lautsprecher Teufel. Dieser kabellose In-Ear rundet das Sortiment nach oben ab.

Hier kommen großer Funktionsumfang mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückung, Steuerelemente an den Earbuds inklusive Lautstärke-Slider, lange Akkuausdauer und fünf Farben von klassisch bis modern zusammen.

Akustische Auszeiten

Im stressigen Alltag bieten In-Ears mit Geräuschunterdrückung eine akustische Auszeit. Ungestört vom Alltagslärm genießt man Musik oder Hörbuch, Podcast oder Video – oder einfach mal herrliche Ruhe. Im AIRY TWS PRO kommt Teufels bisher leistungsstärkstes Active Noise Cancelling bei In-Ears zum Einsatz. Insgesamt sechs Mikrofone erkennen Umgebungsgeräusche besonders präzise. Der nahezu verzögerungsfrei erzeugte Gegenschall sorgt für den typischen Noise-Cancelling-Effekt: Die Umgebungsgeräusche sind kaum noch hörbar. Der AIRY TWS PRO passt die Stärke der Geräuschunterdrückung dynamisch an die tatsächliche akustische Umgebung an.

Genau hinhören!

Auf Wunsch wird aus der Geräuschunterdrückung eine Geräuschverstärkung. Im Transparenzmodus erfasst der AIRY TWS PRO die akustische Umgebung und gibt sie verstärkt wieder. So versteht man seine Umgebung klar und deutlich, ohne die Hörer aus den Ohren nehmen zu müssen. Praktisch, um Ansagen am Bahnhof oder Flughafen zu verstehen. Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus lassen sich in der App oder auf Wunsch direkt am Ohrhörer steuern.

Alles unter Kontrolle

Beide Ohrhörer verfügen über eine fühlbare Taste, über die sich bis zu drei Funktionen auslösen lassen. Von Haus aus startet und pausiert einmaliges Tippen die Wiedergabe, zweimal Tippen springt einen Titel vor, dreimal einen zurück. Mit Tippen und kurz halten wechselt man den Geräuschunterdrückungs-Modus. Neben der Wiedergabesteuerung ist es natürlich auch möglich, den jeweiligen Sprachassistenten auszulösen und dem Mobiltelefon Sprachbefehle zu erteilen. Wie der AIRY TWS PRO gesteuert wird und wie er klingt, legt man ganz individuell in der kostenlosen App fest.

Power für den ganzen Tag

In-Ears müssen sich im Alltag bewähren und einen ganzen Tag durchhalten. Bei mittlerer Lautstärke mit aktivierter Geräuschunterdrückung (ANC, Active Noise Cancelling) spielen die AIRY TWS PRO über vier Stunden, bevor sie im Case ihre Batterien auffrischen müssen. Mit geladender Hülle kommt der Kopfhörer auf eine Gesamtspieldauer mit ANC von über 19 Stunden. Ohne Geräuschunterdrückung spielen die Ohrhörer bei mittlerer Lautstärke sogar fast acht Stunden am Stück und kommt mit Case auf insgesamt 32 Stunden.

Klassisch oder bunt?

Der AIRY TWS PRO ist in fünf Farben zu haben. Neben klassischen schwarzen und weißen Ausführungen gibt es die Kopfhörer auch in Misty Green, Steel Blue und Cosmic Teal – erhältlich ab sofort zum Preis von 169,99 Euro in allen Teufel Stores und im Teufel Webshop.

Alle Fakten in Kürze: