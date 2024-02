Teufel Airy TWS 2 ab sofort erhältlich

Telefonate, Spiele, Videos, Serien, Videocalls, Hörbücher, Podcasts und natürlich Musik – unser Alltag ist voller Klangmomente. Teufel hat die AIRY TWS 2 für genau diesen Alltag entwickelt und einen echten Allrounder geschaffen – klangstark mit Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus, ausdauernd, komfortabel zu tragen und zu bedienen. Neben klassischem Night Black und Pure White sind die AIRY TWS 2 auch in den Farben Ruby Red, Sage Green und Space Blue erhältlich.

Was ihr über den Teufel Airy TWS 2 wissen müsst

Für besten Klang

Mit 10 Millimetern Durchmesser hat Teufel die Membrangröße im Vergleich zum Vorgänger fast verdoppelt. Ein Upgrade, dass sich direkt hörbar in verbesserter Bassleistung und Auflösung niederschlägt und den AIRY TWS 2 temperamentvoll aber unangestrengt klingen lässt. Neu mit von der Partie sind sowohl eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC, Active Noise Cancelling) für ruhige Momente als auch ein Transparenzmodus. Dieser bewirkt quasi das Gegenteil von ANC und verstärkt Außengeräusche, statt sie auszublenden. Damit nehmen Hörende ihre Umwelt so wahr, als hätten sie keine Stöpsel im Ohr – ideal um Ansagen am Bahnhof oder Flughafen gut zu verstehen.

Für mehr Komfort

Die Alltagsfunktionen Play, Pause, Lautstärke, Titelsprung, Transparenz- und ANC-Modus lassen sich direkt per Fingertipp auf die Ohrhörer ausführen. Außerdem stehen in der Teufel Headphones App für Android und iOS ein Equalizer und weitere Einstellungen zur Verfügung. Wie alle In-Ear-Kopfhörer können auch die AIRY TWS 2 ihr volles Klangpotenzial nur entfalten, wenn sie gut im Gehörgang sitzen und diesen dicht abschirmen. Daher legt Teufel den AIRY TWS 2 angenehm weiche Silikonaufsätze in fünf Größen von XS bis XL bei.

Für mehr Ausdauer

Ohne ANC kommen die AIRY TWS 2 auf circa neun Stunden Dauerbetrieb bei mittlerer Lautstärke und selbst mit Geräuschunterdrückung sind es noch fünfeinhalb Stunden. Und geht den Ohrhörern die Puste aus, laden sie im Transport-Case blitzschnell nach. Nur zehn Minuten Ladezeit im Case reichen für circa eine Stunde Hörgenuss.

Für mehr Farbe

Die AIRY TWS 2 gibt es ab sofort zum Preis von 99,99 Euro in den Farben Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green und Space Blue.